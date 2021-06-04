Число ковидных тяжелобольных подскочило в Алтайском крае

За прошедшие сутки число тяжелобольных со 136 выросло до 144, из которых 51 подключено к аппаратам ИВЛ (+11 за сутки).
Общее число заболевших в крае с начала эпидемии составляет 51 867 человек. Выздоровело всего 46 748 пациентов. Скончались от новой инфекции 3 264 человека, все взрослые.
Новые случаи
- Барнаул — 19,
- Бийск — 6,
- Рубцовск, Камень-на-Оби — по 5 заболевших,
- Новоалтайск, Тальменский район — по 3 заболевших,
- Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский районы — по 2 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Ключевской, Панкрушихинский, Романовский, Шипуновский район — по 1 заболевшему.