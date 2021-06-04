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Жизнь

Число ковидных тяжелобольных подскочило в Алтайском крае

55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердилось в Алтайском крае за день, выздоровело 56 пациентов, умерли 7 человек, сообщили 4 июня в региональном оперштабе.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

За прошедшие сутки число тяжелобольных со 136 выросло до 144, из которых 51 подключено к аппаратам ИВЛ (+11 за сутки).

Общее число заболевших в крае с начала эпидемии составляет 51 867 человек. Выздоровело всего 46 748 пациентов. Скончались от новой инфекции 3 264 человека, все взрослые.

Новые случаи

  • Барнаул — 19,
  • Бийск — 6,
  • Рубцовск, Камень-на-Оби — по 5 заболевших,
  • Новоалтайск, Тальменский район — по 3 заболевших,
  • Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский районы — по 2 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Ключевской, Панкрушихинский, Романовский, Шипуновский район — по 1 заболевшему.
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