Еще 9 пациентов в Алтайском крае не смогли бороться с коронавирусом

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 56 пациентов, скончались 9 человек, сообщили 3 июня в оперштабе.

В тяжелом состоянии в больницах края находится сейчас еще 136 человек, из которых 40 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 446 пациентов и еще 127 — с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 51 812 человек. Выздоровело всего 46 718 пациентов. Не справились с болезнью 3 257 человек.

Новые случаи