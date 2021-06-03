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Жизнь

Еще 9 пациентов в Алтайском крае не смогли бороться с коронавирусом

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 56 пациентов, скончались 9 человек, сообщили 3 июня в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

В тяжелом состоянии в больницах края находится сейчас еще 136 человек, из которых 40 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 446 пациентов и еще 127 — с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 51 812 человек. Выздоровело всего 46 718 пациентов. Не справились с болезнью 3 257 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 34,
  • Яровое — 4,
  • Бийск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Волчихинский район — по 3 заболевших,
  • Заринск, Благовещенский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Змеиногорский, Топчихинский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
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