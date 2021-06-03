Еще 9 пациентов в Алтайском крае не смогли бороться с коронавирусом

В тяжелом состоянии в больницах края находится сейчас еще 136 человек, из которых 40 подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 446 пациентов и еще 127 — с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 51 812 человек. Выздоровело всего 46 718 пациентов. Не справились с болезнью 3 257 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 34,
- Яровое — 4,
- Бийск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Волчихинский район — по 3 заболевших,
- Заринск, Благовещенский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Змеиногорский, Топчихинский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.