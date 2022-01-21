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Жизнь

Число растет. 389 человек заразились за сутки ковидом в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 21 января, зарегистрировали 381 случай заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Маска. Пандемия.
Коронавирус. Маска. Пандемия.
unsplash.com

В крае за сутки выявили 389 случаев заражения коронавирусом. До этого число зараженных снижалось, а после вновь пошло вверх — 14 января показатель преодолел отметку +300 и продолжает расти. 11 января зарегистрировали минимальный прирост за четыре месяца — плюс 279 (в последний раз схожий показатель зафиксировали 7 октября — плюс 285).

Всего в крае инфицированных — 126 150 (в том числе 11 362 ребенка). Выздоровели — 107 956 пациентов, из них за прошедшие сутки — 281.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 380 человек.

«Кроме этого, 185 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 125 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

«Развернуто 2755 коек, к кислороду имеют подключение 2641, с ИВЛ — 356. Резервных коек — 1190», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 325, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 130.

За весь период наблюдений скончались 8 563 человека с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 101 человек (по иным причинам — 1 462).

По данным на 21 января: прививается 1 217 095 человек: получили первую вакцину — 56 658, полностью вакцинированы — 1 093 908, повторно вакцинировались — 66 529.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк рекомендовал работодателям отправить 30% сотрудников на удаленку, поскольку появление омикрона в крае — вопрос времени.

Новые случаи

Барнаул — 110, Бийск — 37, Рубцовск — 26, Благовещенский район — 15, Новоалтайск, Немецкий национальный район — по 13, Первомайский, Рубцовский районы — по 11, Заринск, Быстроистокский, Кулундинский, Панкрушихинский район — по 8, Славгород, Мамонтовский район — по 7, Шелаболихинский район — 6, Завьяловский, Курьинский, Тальменский, Тюменцевский районы — по 5, Белокуриха, Заринский, Косихинский, Михайловский, Солтонский районы — по 4, Баевский, Зональный, Павловский, Поспелихинский, Романовский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный районы — по 3, Алтайский, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Ключевский, Советский, Тогульский, Топчихинский районы — по 2, Алейск, Камень-на-Оби, Бурлинский, Ельцовский, Красногорский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Табунский, Угловский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1.

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