Число растет. 389 человек заразились за сутки ковидом в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 21 января, зарегистрировали 381 случай заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб.

В крае за сутки выявили 389 случаев заражения коронавирусом. До этого число зараженных снижалось, а после вновь пошло вверх — 14 января показатель преодолел отметку +300 и продолжает расти. 11 января зарегистрировали минимальный прирост за четыре месяца — плюс 279 (в последний раз схожий показатель зафиксировали 7 октября — плюс 285).

Всего в крае инфицированных — 126 150 (в том числе 11 362 ребенка). Выздоровели — 107 956 пациентов, из них за прошедшие сутки — 281.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 380 человек.

«Кроме этого, 185 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 125 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. СС0

«Развернуто 2755 коек, к кислороду имеют подключение 2641, с ИВЛ — 356. Резервных коек — 1190», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 325, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 130.

За весь период наблюдений скончались 8 563 человека с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 101 человек (по иным причинам — 1 462).

По данным на 21 января: прививается 1 217 095 человек: получили первую вакцину — 56 658, полностью вакцинированы — 1 093 908, повторно вакцинировались — 66 529.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк рекомендовал работодателям отправить 30% сотрудников на удаленку, поскольку появление омикрона в крае — вопрос времени.