Число туристов в Белокурихе на новогодних каникулах выросло в два раза

В период с 30 декабря 2022 года по 10 января 2023 года отмечается двукратный рост турпотока в город-курорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К этому выводу пришла компания МТС, проанализировав с помощью геоаналитической платформы GeoEffect туристический поток в Белокуриху во время новогодних каникул.

Популярность туристических поездок в Алтайский край остается стабильно высокой, и все больше любителей активного зимнего отдыха приезжают в Белокуриху. Причем увеличилось не только количество туристов, но и их география — если раньше курорт посещали в основном жители соседних Кемеровской, Томской и Новосибирских областей, то в этом году, помимо сибиряков, значительную часть составили гости из центральных регионов России, в том числе, из Москвы.

Самыми востребованными местами активного отдыха в Белокурихе оказались трассы «Катунь» и «Благодать», склон на горе «Церковка», горнолыжный спуск санатория «Россия». Наибольшее количество туристов в городе-курорте было зафиксировано 31 декабря 2022 года, а наименьшее — 4 января 2023.

Гостей стало больше и на озере Светлом — единственном месте в России, где зимуют лебеди-кликуны. Оно находится в получасе езды от Белокурихи, поэтому гости курорта пользуются возможностью увидеть редких птиц и сделать красивые фотографии. Часть туристов целенаправленно приезжает на территорию Лебединого заказника в составе однодневных экскурсионных туров из Барнаула, Алтайского и Новосибирска. По данным Big Data МТС, гостей на озере в прошедшие новогодние каникулы оказалось на четверть больше, чем годом ранее.

— С помощью современных технологий можно получить значительный объем обезличенной информации о туристах, приезжающих на отдых в Алтайский край, и проанализировать ее по сотням параметров. Big Data МТС успешно используется в десятках российских регионов для принятия решений по внутреннему туризму, развитию транспортной и социальной инфраструктуры. Мы также используем большие данные и для собственных задач. Например, исходя из анализа транспортных потоков и активности абонентов, годом ранее мы спланировали и улучшили качество связи в популярных туристических локациях — на озере Яровом, в селе Сростки и, конечно, на Бирюзовой Катуни, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.