+65. Число тяжелобольных COVID-19 в Алтайском крае выросло за сутки

Большинство из заболевших — жители Барнаула (41). По трое заболевших в Павловском и Первомайском районах, в Заринске, Рубцовске, Славгороде — по два заболевших.
По одному человеку заразились в Алейске, Бийске, Бурлинском, Локтевском, Немецком национальном, Поспелихинском, Ребрихинском, Родинском, Романовсом, Тогульском, Шипуновском и Шелаболихинском районах.
Общее число заболевших составляет 11 720 человек, в том числе 964 ребенка.
В больницах края в тяжелом состоянии находятся 122 пациента (сутками ранее было 108 человек), на аппаратах ИВЛ — 35 (было 34).
Всего выздоровело 10 412 человек, из них за прошедшие сутки — 39 пациентов.
За весь период скончались 333 человека, за прошедшие сутки не умер никто.