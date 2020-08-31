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Жизнь

+65. Число тяжелобольных COVID-19 в Алтайском крае выросло за сутки

65 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, сообщили 31 августа в оперативном штаб.

Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице №11.
Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице №11.
Анна Зайкова.

Большинство из заболевших — жители Барнаула (41). По трое заболевших в Павловском и Первомайском районах, в Заринске, Рубцовске, Славгороде — по два заболевших.

По одному человеку заразились в Алейске, Бийске, Бурлинском, Локтевском, Немецком национальном, Поспелихинском, Ребрихинском, Родинском, Романовсом, Тогульском, Шипуновском и Шелаболихинском районах.

Общее число заболевших составляет 11 720 человек, в том числе 964 ребенка.

В больницах края в тяжелом состоянии находятся 122 пациента (сутками ранее было 108 человек), на аппаратах ИВЛ — 35 (было 34).

Всего выздоровело 10 412 человек, из них за прошедшие сутки — 39 пациентов.

За весь период скончались 333 человека, за прошедшие сутки не умер никто.

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