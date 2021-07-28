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Жизнь

Число тяжелобольных ковидных пациентов в Алтайском крае перевалило за 800

270 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за день в Алтайском крае. 104 человека закрыли больничные, 22 пациента скончались, сообщили 28 июля в оперштабе.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Число пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, приросло за сутки на 31 человека: в реанимациях 817 пациентов, 258 из них на ИВЛ (230 было днем ранее).

Всего в ковидных госпиталях находится 3 252 человека с коронавирусом и 620 больных вирусной пневмонией.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии составило 61 263 человека, выздоровели всего 48 732 человек, умерло 3 892 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 95,
  • Бийск, Рубцовск — по 23 заболевших,
  • Алейск — 11,
  • Заринск — 9,
  • Камень-на-Оби — 8,
  • Локтевский, Смоленский районы — по 7 заболевших,
  • Яровое — 6,
  • Первомайский, Поспелихинский, Усть-Пристаньский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
  • Егорьевский, Крутихинский, Чарышский районы — по 4 заболевших,
  • Белокуриха, Алтайский, Бийский, Заринский, Советский, Третьяковский районы — по 3 заболевших,
  • Новоалтайск, Быстроистокский, Змеиногорский, Зональный, Каменский, Косихинский, Красногорский, Солонешенский, Тальменский, Топчихинский, Целинный районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Баевский, Завьяловский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Тогульский район — по 1 заболевшему.
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