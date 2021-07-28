Число тяжелобольных ковидных пациентов в Алтайском крае перевалило за 800

270 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за день в Алтайском крае. 104 человека закрыли больничные, 22 пациента скончались, сообщили 28 июля в оперштабе.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.

Число пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, приросло за сутки на 31 человека: в реанимациях 817 пациентов, 258 из них на ИВЛ (230 было днем ранее).

Всего в ковидных госпиталях находится 3 252 человека с коронавирусом и 620 больных вирусной пневмонией.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии составило 61 263 человека, выздоровели всего 48 732 человек, умерло 3 892 пациента.

Новые случаи