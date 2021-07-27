23 пациента за день умерло в ковидных госпиталях Алтайского края

За сутки в Алтайском крае подтвердилось еще 266 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 72 пациента, умерло 23 человека, сообщили 27 июля в оперштабе.

В реанимациях находится 786 пациентов (днем ранее их было 758), 230 человек на ИВЛ.

Всего в госпиталях более 3,2 тыс. человек с коронавирусом и 644 с вирусной пневмонией.

Резервный фонд насчитывает 758 свободных коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 60 993 человека. Выздоровели всего 48 628 пациента, умерло 3 870 человек.

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