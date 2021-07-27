23 пациента за день умерло в ковидных госпиталях Алтайского края

В реанимациях находится 786 пациентов (днем ранее их было 758), 230 человек на ИВЛ.
Всего в госпиталях более 3,2 тыс. человек с коронавирусом и 644 с вирусной пневмонией.
Резервный фонд насчитывает 758 свободных коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 60 993 человека. Выздоровели всего 48 628 пациента, умерло 3 870 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 90,
- Бийск, Рубцовск — по 19 заболевших,
- Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Славгород — по 7 заболевших,
- Алейск — 6,
- Солонешенский район — 5,
- Локтевский, Мамонтовский, Поспелихинский, Тальменский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Змеиногорский, Косихинский, Кытмановский, Первомайский, Родинский, Рубцовский, Усть-Пристанский, Хабарский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Баевский, Благовещенский, Быстроистокский, Завьяловский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Тогульский, Усть-Калманский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Алтайский, Бийский, Бурлинский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Красногорский, Ребрихинский, Солтонский, Табунский, Топчихинский, Тюменцевский районы — по 1 заболевшему.