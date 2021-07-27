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Жизнь

23 пациента за день умерло в ковидных госпиталях Алтайского края

За сутки в Алтайском крае подтвердилось еще 266 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 72 пациента, умерло 23 человека, сообщили 27 июля в оперштабе.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

В реанимациях находится 786 пациентов (днем ранее их было 758), 230 человек на ИВЛ.

Всего в госпиталях более 3,2 тыс. человек с коронавирусом и 644 с вирусной пневмонией.

Резервный фонд насчитывает 758 свободных коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 60 993 человека. Выздоровели всего 48 628 пациента, умерло 3 870 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 90,
  • Бийск, Рубцовск — по 19 заболевших,
  • Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Славгород — по 7 заболевших,
  • Алейск — 6,
  • Солонешенский район — 5,
  • Локтевский, Мамонтовский, Поспелихинский, Тальменский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Змеиногорский, Косихинский, Кытмановский, Первомайский, Родинский, Рубцовский, Усть-Пристанский, Хабарский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Баевский, Благовещенский, Быстроистокский, Завьяловский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Тогульский, Усть-Калманский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Алтайский, Бийский, Бурлинский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Красногорский, Ребрихинский, Солтонский, Табунский, Топчихинский, Тюменцевский районы — по 1 заболевшему.
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