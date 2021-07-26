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В июле каждый четырнадцатый заразившийся ковидом на Алтае — ребенок

В Алтайском крае, по данным на 26 июля, зарегистрировали 269 новых случаев заболевания коронавирусом и 18 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

С начала июля в Алтайском крае коронавирусом заболел 431 ребенок, всего же число инфицированных выросло на 6 134. То есть, 7% от числа заразившихся — дети, или каждый четырнадцатый из заболевших ковидом.

На 26 июля всего в крае инфицированных — 60 727 (в том числе 4 116 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 48 562 пациента, из них за прошедшие сутки — 72.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 254 человека.

«Кроме этого, 682 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 77 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 755 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

«Развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ — 328. Резервных коек: 4670 — 3254 — 682 = 734», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 758, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 231.

За весь период наблюдений скончались 3 847 человек: из них 18 — за прошедшие сутки (16 из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 2 836 человек (по иным причинам — 1 011).

На коронавирус обследовали 1 734 067 жителей края. Всего краевые медорганизации получили 524 141 комплект вакцины

Ранее главный санитарный врач Алтайского края подписала введение в регионе обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

Из новых 269 заболевших по данным на 26 июля: Барнаул — 100, Рубцовск — 25, Заринск — 21, Бийск — 18, Новоалтайск — 14, Тальменский район — 9, Косихинский район — 8, Камень-на-Оби и Славгород — по 7, Алейск — 6, Первомайский район — 5, Кулундинский, Немецкий национальный и Троицкий районы — по 4, Алейский, Благовещенский, Змеиногорский, Табунский и Топчихинский районы — по 3, Бийский, Бурлинский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Хабарский и Чарышский районы — по 2, ЗАТО Сибирский, Заринский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Новичихинский, Тогульский и Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

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