В Алтайском крае, по данным на 26 июля, зарегистрировали 269 новых случаев заболевания коронавирусом и 18 смертей, сообщает региональный оперштаб.

С начала июля в Алтайском крае коронавирусом заболел 431 ребенок, всего же число инфицированных выросло на 6 134. То есть, 7% от числа заразившихся — дети, или каждый четырнадцатый из заболевших ковидом.

На 26 июля всего в крае инфицированных — 60 727 (в том числе 4 116 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 48 562 пациента, из них за прошедшие сутки — 72.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 254 человека.

«Кроме этого, 682 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 77 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 755 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус , больница. zdravalt.ru

«Развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ — 328. Резервных коек: 4670 — 3254 — 682 = 734», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 758, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 231.

За весь период наблюдений скончались 3 847 человек: из них 18 — за прошедшие сутки (16 из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 2 836 человек (по иным причинам — 1 011).

На коронавирус обследовали 1 734 067 жителей края. Всего краевые медорганизации получили 524 141 комплект вакцины

Ранее главный санитарный врач Алтайского края подписала введение в регионе обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.