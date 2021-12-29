Число выздоровевших от ковида на Алтае может перешагнуть за 100 тыс. к Новому году

В Алтайском крае, по данным на 29 декабря, зарегистрировали 441 новый случай заболевания коронавирусом и 27 смертей, сообщает региональный оперштаб.

За сутки в крае выздоровели 846 человек, инфицированных коронавирусом, а сутками ранее — 1077. Общее количество выздоровевших за время пандемии — 98 470 человек. Если темпы выздоровления в регионе сохранятся, то 31 декабря оперштаб отчитается о 100 тыс. победивших коронавирус.

Всего в крае инфицированных — 118 547 (в том числе 10 468 детей). Выздоровели — 98 470 пациентов, из них за прошедшие сутки — 846.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 161 человек.

«Кроме этого, 198 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 21 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 199 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. СС0

«Развернуто 3180 коек, к кислороду имеют подключение 3118, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 1171», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 464, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 181.

За весь период наблюдений скончались 7 981 человек с ковидом: из них 27 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 6 530 человек (по иным причинам — 1 451).

По данным на 29 декабря: прививается 1 154 529 человек (получили первую вакцину — 65 007, полностью вакцинированы — 1 032 476), повторно вакцинировались — 57 046.

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