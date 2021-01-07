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Жизнь

Число зараженных ковидом в Алтайском крае приблизилось к 35 тысячам, умерших — 1629

В Алтайском крае, по данным на 7 января, зарегистрировали 203 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и 11 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

Напомним, с 24 ноября 2020 года в крае фиксируют более 200 заболевших. С середины декабря идет постепенное снижение числа выявленных зараженных, однако показатель ни разу не опустился ниже двух сотен.

На 7 января всего в крае инфицированных — 34 365 (в том числе 2 265 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 30 866 пациентов, из них за прошедшие сутки — 254.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 727 человек.

«Кроме этого, 1 070 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 24 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 606 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Вакцина. Коронавирус.
Вакцина. Коронавирус.
CC0

«Развернуто 4193 койки, к кислороду имеют подключение 2311, с ИВЛ — 439. Резервных коек: 4 193 — 1727 — 1070 = 1396», — добавили в оперштабе.

По типу заболевания: 389 случаев — завозные (164 — из-за рубежа), 19 985 — по контакту с ранее заболевшими, 9 755 — у больных внебольничной пневмонией, 17 543 — у заболевших ОРВИ, бессимптомное течение — в 7 067 случаях.

Количество тяжелобольных — 369, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 106.

За весь период скончались 1 629 человек: из них 11 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 9, по иной причине смерти — 2). Всего от короновирусной инфекции скончались 943 человека (по иным причинам смерти — 686).

Ранее в России утвердили порядок действий при ЧС в случае заноса новых опасных инфекций.

Из новых 203 заболевших по данным на 7 января: Барнаул — 62, Рубцовск — 20, Павловский район — 10, Кулундинский район — 6, Заринск, Алейский, Калманский, Каменский, Локтевский, Рубцовский, Троицкий и Угловский районы — по 5, Благовещенский, Завьяловский и Шипуновский районы — по 4, Алейск, Новоалтайск, Славгород, Бурлинский, Курьинский, Поспелихинский, Родинский, Табунский и Топчихинский районы — по 3, Егорьевский, Краснощековский, Немецкий национальный, Новичихинский, Первомайский и Ребрихинский районы — по 2, Баевский, Волчихинский, Заринский, Косихинский, Мамонтовский, Михайловский, Романовский, Смоленский, Тальменский, Тогульский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский и Шелаболихинский район — по 1.

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