В Алтайском крае, по данным на 7 января, зарегистрировали 203 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и 11 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, с 24 ноября 2020 года в крае фиксируют более 200 заболевших. С середины декабря идет постепенное снижение числа выявленных зараженных, однако показатель ни разу не опустился ниже двух сотен.

На 7 января всего в крае инфицированных — 34 365 (в том числе 2 265 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 30 866 пациентов, из них за прошедшие сутки — 254.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 727 человек.

«Кроме этого, 1 070 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 24 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 606 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Вакцина. Коронавирус. CC0

«Развернуто 4193 койки, к кислороду имеют подключение 2311, с ИВЛ — 439. Резервных коек: 4 193 — 1727 — 1070 = 1396», — добавили в оперштабе.

По типу заболевания: 389 случаев — завозные (164 — из-за рубежа), 19 985 — по контакту с ранее заболевшими, 9 755 — у больных внебольничной пневмонией, 17 543 — у заболевших ОРВИ, бессимптомное течение — в 7 067 случаях.

Количество тяжелобольных — 369, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 106.

За весь период скончались 1 629 человек: из них 11 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 9, по иной причине смерти — 2). Всего от короновирусной инфекции скончались 943 человека (по иным причинам смерти — 686).

Ранее в России утвердили порядок действий при ЧС в случае заноса новых опасных инфекций.