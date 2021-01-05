Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 января -33°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Порядок действий при ЧС в случае заноса опасных инфекций утвердили в России

Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в случае заноса и распространения на территории РФ опасных инфекционных заболеваний.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Соответствующий указ в данный момент опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе в частности, говорится: «Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний».

Роспотребнадзор в случае возникновения угрозы устанавливает один из трех возможных уровней риска. Первый уровень устанавливается при выявлении опасных заболеваний на территории иностранных государств с угрозой их распространения.

Второй уровень риска связан с выявлением единичных случаев и локальных очагов в России, а третий — при распространении инфекции на территории одного или нескольких регионов нашей страны.

Подписанным документом определяется порядок действий различных ведомств при каждом из перечисленных уровней угрозы. Также формируется координационный совет при кабинете министров по предупреждению угрозы ЧС в случае заноса опасных инфекционных заболеваний, который по представлению Роспотребнадзора может создавать оперативный штаб.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость