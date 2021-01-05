Порядок действий при ЧС в случае заноса опасных инфекций утвердили в России

Соответствующий указ в данный момент опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе в частности, говорится: «Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний».
Роспотребнадзор в случае возникновения угрозы устанавливает один из трех возможных уровней риска. Первый уровень устанавливается при выявлении опасных заболеваний на территории иностранных государств с угрозой их распространения.
Второй уровень риска связан с выявлением единичных случаев и локальных очагов в России, а третий — при распространении инфекции на территории одного или нескольких регионов нашей страны.
Подписанным документом определяется порядок действий различных ведомств при каждом из перечисленных уровней угрозы. Также формируется координационный совет при кабинете министров по предупреждению угрозы ЧС в случае заноса опасных инфекционных заболеваний, который по представлению Роспотребнадзора может создавать оперативный штаб.