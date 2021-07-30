30 июля 24°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Число жертв COVID-19 в Алтайском крае приближается к 4 тысячам

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 275 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 103 пациента, умерло 20 человек, сообщили 30 июля в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

В тяжелом состоянии находятся 773 пациента (на 39 меньше, чем сутками ранее), из них 237 подключены к аппаратам ИВЛ.

В инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 3 198 человек и 667 пациентов с вирусной пневмонией.

Всего в крае с начала пандемии заболело 61 810 человек, в том числе 4 184 ребенка. Выздоровели всего 48 936 человек.

Число людей, которые умерли от ковида либо его осложнений, составило 3 934 человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 96,
  • Рубцовск — 23,
  • Бийск — 22,
  • Алейск — 12,
  • Славгород — 9,
  • Заринск — 8,
  • Камень-на-Оби — 7,
  • Локтевский район — 6,
  • Тюменцевский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
  • Алейский, Змеиногорский, Калманский, Топчихинский районы — по 4 заболевших,
  • Алтайский, Благовещенский, Каменский, Курьинский, Кулундинский, Михайловский, Рубцовский, Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • Белокуриха, Завьяловский, Зональный, Ключевской, Краснощёковский, Новичихинский, Первомайский районы — по 2 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Баевский, Быстроистокский, Волчихинский, Мамонтовский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость