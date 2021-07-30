Число жертв COVID-19 в Алтайском крае приближается к 4 тысячам

В тяжелом состоянии находятся 773 пациента (на 39 меньше, чем сутками ранее), из них 237 подключены к аппаратам ИВЛ.
В инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 3 198 человек и 667 пациентов с вирусной пневмонией.
Всего в крае с начала пандемии заболело 61 810 человек, в том числе 4 184 ребенка. Выздоровели всего 48 936 человек.
Число людей, которые умерли от ковида либо его осложнений, составило 3 934 человека.
Новые случаи
- Барнаул — 96,
- Рубцовск — 23,
- Бийск — 22,
- Алейск — 12,
- Славгород — 9,
- Заринск — 8,
- Камень-на-Оби — 7,
- Локтевский район — 6,
- Тюменцевский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
- Алейский, Змеиногорский, Калманский, Топчихинский районы — по 4 заболевших,
- Алтайский, Благовещенский, Каменский, Курьинский, Кулундинский, Михайловский, Рубцовский, Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- Белокуриха, Завьяловский, Зональный, Ключевской, Краснощёковский, Новичихинский, Первомайский районы — по 2 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Баевский, Быстроистокский, Волчихинский, Мамонтовский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.