Число жертв COVID-19 в Алтайском крае приближается к 4 тысячам

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 275 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 103 пациента, умерло 20 человек, сообщили 30 июля в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 773 пациента (на 39 меньше, чем сутками ранее), из них 237 подключены к аппаратам ИВЛ.

В инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 3 198 человек и 667 пациентов с вирусной пневмонией.

Всего в крае с начала пандемии заболело 61 810 человек, в том числе 4 184 ребенка. Выздоровели всего 48 936 человек.

Число людей, которые умерли от ковида либо его осложнений, составило 3 934 человека.

Новые случаи