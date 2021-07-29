В июле ковидом на Алтае заразилось в 4 раза больше жителей, чем излечилось

В Алтайском крае, по данным на 29 июля, зарегистрировали 272 новых случая заболевания коронавирусом и 22 смерти, сообщает региональный оперштаб.

С начала июля в Алтайском крае коронавирусом заболели 6942 человека, а выздоровели — 1596. То есть, заразилось в 4,3 раза больше, чем излечилось.

На 29 июля всего в крае инфицированных — 61 535 (в том числе 4 168 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 48 833 пациента, из них за прошедшие сутки — 101.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 212 человек.

«Кроме этого, 672 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 68 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 577 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Пандемия , коронавирус. CC0

«Развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ — 329. Резервных коек: 4670 — 3212 — 672 = 786», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 812, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 239.

За весь период наблюдений скончались 3 914 человек: из них 22 — за прошедшие сутки (18 из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 2 894 человека (по иным причинам — 1 020).

На коронавирус обследовали 1 756 048 жителей края. Прививается 471 184 человека: получили первую вакцину — 113 371, полностью вакцинированы — 357 813.

Кстати, в июле каждый четырнадцатый заразившийся ковидом в Алтайском крае — ребенок