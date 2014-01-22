Чистая власть: как выглядят «чиновничьи дома» в Барнауле после снежного шторма

К настоящему моменту, подходы к зданиям краевого правительства, АКЗС, мэрии, гордумы и районных администраций довольно тщательно почищены. Правда, вопросы вызвали кучи снега рядом с пандусами в некоторых местах.
Но если брать в целом, то очистку снега рядом с «домами власти» в Барнауле можно оценить на «хорошо».
Тем сильнее выглядит контраст, который можно заметить, пройдя всего сотню метров от административных зданий — повсюду сугробы, кучи снега, уже затвердевшие бровки.
Отметим, что днем 22 января вопрос очистки Барнаула и других территорий Алтайского края от снега будет обсуждаться на заседании краевого правительства.
Решение о вынесении данной темы на рассмотрение регионального кабмина принял губернатор Виктор Томенко, проинспектировавший на минувших выходных борьбу со снегом в краевом центре.
Редакция altapress.ru предлагает читателям принять участие в опросе и оценить качество уборки снега в городах и районах Алтайского края.