Чистая власть: как выглядят «чиновничьи дома» в Барнауле после снежного шторма

Барнаул, а также другие города и районы Алтайского края до сих пор ощущают последствия снежного шторма, который обрушился на регион в конце прошлой недели. В «белом плену» по-прежнему находятся жилые дома, офисные строения, улицы, дворовые проезды. Впрочем, подходы к зданиям, где трудятся краевые и городские чиновники — в порядке. Как они выглядят после урагана — в фоторепортаже altapress.ru.

К настоящему моменту, подходы к зданиям краевого правительства, АКЗС, мэрии, гордумы и районных администраций довольно тщательно почищены. Правда, вопросы вызвали кучи снега рядом с пандусами в некоторых местах.

Но если брать в целом, то очистку снега рядом с «домами власти» в Барнауле можно оценить на «хорошо».

Тем сильнее выглядит контраст, который можно заметить, пройдя всего сотню метров от административных зданий — повсюду сугробы, кучи снега, уже затвердевшие бровки.

Отметим, что днем 22 января вопрос очистки Барнаула и других территорий Алтайского края от снега будет обсуждаться на заседании краевого правительства.

Решение о вынесении данной темы на рассмотрение регионального кабмина принял губернатор Виктор Томенко, проинспектировавший на минувших выходных борьбу со снегом в краевом центре.

Редакция altapress.ru предлагает читателям принять участие в опросе и оценить качество уборки снега в городах и районах Алтайского края.