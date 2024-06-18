Чистые фантазии. Каким видит будущее Барнаула искусственный интеллект

В этом году в Барнауле много говорят о будущем. Например, о том, нужна нам круглосуточная жизнь и своя Силиконовая долина. Еще к нам приехал архитектор из ОАЭ — и у него тоже есть свое мнение. А вот нейросеть Copilot видит будущий Барнаул таким. Уютные улицы с гирляндами, ТЦ невероятных форм и размеров, живописные парки и улучшенные магазины. Узнаете их, кстати?