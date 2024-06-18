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Жизнь

Чистые фантазии. Каким видит будущее Барнаула искусственный интеллект

В этом году в Барнауле много говорят о будущем. Например, о том, нужна нам круглосуточная жизнь и своя Силиконовая долина. Еще к нам приехал архитектор из ОАЭ — и у него тоже есть свое мнение. А вот нейросеть Copilot видит будущий Барнаул таким. Уютные улицы с гирляндами, ТЦ невероятных форм и размеров, живописные парки и улучшенные магазины. Узнаете их, кстати?

Барнаул через 10 лет.
Барнаул через 10 лет.
Нейросеть Copilot

Ранее altapress.ru узнал у нейросети Kandinsky, каким она видит обновленный общественный транспорт в Барнауле.

Ульяна Козякова

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