Чистые фантазии. Каким видит будущее Барнаула искусственный интеллект

Ранее altapress.ru узнал у нейросети Kandinsky, каким она видит обновленный общественный транспорт в Барнауле.
Ульяна Козякова
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В этом году в Барнауле много говорят о будущем. Например, о том, нужна нам круглосуточная жизнь и своя Силиконовая долина. Еще к нам приехал архитектор из ОАЭ — и у него тоже есть свое мнение. А вот нейросеть Copilot видит будущий Барнаул таким. Уютные улицы с гирляндами, ТЦ невероятных форм и размеров, живописные парки и улучшенные магазины. Узнаете их, кстати?
Ранее altapress.ru узнал у нейросети Kandinsky, каким она видит обновленный общественный транспорт в Барнауле.
Ульяна Козякова
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