Чистый четверг 2019: что нужно и нельзя делать в этот день

Чистый четверг 2019: традиции и обычаи
Чистый четверг по-другому называют Великий четверг. В этот день православные христиане вспоминают о Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство — Причастие.
Он раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это — его тело, которое будет предано страданиям, и кровь, которая прольется за всех людей. Кроме того, Иисус Христос омыл ноги ученикам, показав пример смирения и заботливого отношения к близким, говорится в священных книгах.
В Чистый четверг принято проводить уборку дома и начинать готовить пасхальную выпечку.
На Страстной неделе установлен строгий пост.
Что нельзя делать на Страстной неделе 2019
- Нельзя проживать Страстную седмицу так, как будто это — обычная неделя. Верующим необходимо чаще ходить в храм, обратить внимание на свою жизнь и духовно подготовиться к Пасхе.
- Не стоит ругаться с близкими, таить в душе обиду, завидовать.
- Нельзя заниматься магией, оккультизмом. В православной церкви к этим занятиям всегда относятся отрицательно. Также нежелательно увлекаться гаданиями и народными приметами.
- Не стоит злоупотреблять алкоголем.
Что нельзя делать в Чистый четверг
В сети распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, мыться, стричься и прочее. Это не так.
В Чистый четверг правильнее всего сходить в храм на службу. Делать уборку в ущерб богослужению не стоит.
На Страстной неделе желательно сходить на все церковные службы. Но поскольку мало у кого есть такая возможность, в церкви призывают не пропустить богослужения Великого четверга, Страстной пятницы и Великой субботы, уточняет «Фома».
Какого числа Пасха в 2019 году
В 2019 году православные отметят Пасху 28 апреля.