Чистый четверг 2019: что нужно и нельзя делать в этот день

Чистый четверг в 2019 году — 25 апреля. Это важный день Страстной недели : верующие ходят в церковь на богослужение и по традиции наводят дома порядок перед Пасхой. Рассказываем, что такое Чистый четверг и что можно и нельзя делать в этот день.

Чистый четверг 2019: традиции и обычаи

Чистый четверг по-другому называют Великий четверг. В этот день православные христиане вспоминают о Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство — Причастие.

Он раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это — его тело, которое будет предано страданиям, и кровь, которая прольется за всех людей. Кроме того, Иисус Христос омыл ноги ученикам, показав пример смирения и заботливого отношения к близким, говорится в священных книгах.

В Чистый четверг принято проводить уборку дома и начинать готовить пасхальную выпечку.

На Страстной неделе установлен строгий пост.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

Что нельзя делать на Страстной неделе 2019

Нельзя проживать Страстную седмицу так , как будто это — обычная неделя. Верующим необходимо чаще ходить в храм , обратить внимание на свою жизнь и духовно подготовиться к Пасхе.

как будто это — обычная неделя. Верующим необходимо чаще ходить в храм обратить внимание на свою жизнь и духовно подготовиться к Пасхе. Не стоит ругаться с близкими , таить в душе обиду , завидовать.

таить в душе обиду завидовать. Нельзя заниматься магией , оккультизмом. В православной церкви к этим занятиям всегда относятся отрицательно. Также нежелательно увлекаться гаданиями и народными приметами.

оккультизмом. В православной церкви к этим занятиям всегда относятся отрицательно. Также нежелательно увлекаться гаданиями и народными приметами. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Пасха. Кулич. Икона СС0

Что нельзя делать в Чистый четверг

В сети распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, мыться, стричься и прочее. Это не так.

В Чистый четверг правильнее всего сходить в храм на службу. Делать уборку в ущерб богослужению не стоит.

На Страстной неделе желательно сходить на все церковные службы. Но поскольку мало у кого есть такая возможность, в церкви призывают не пропустить богослужения Великого четверга, Страстной пятницы и Великой субботы, уточняет «Фома».

Какого числа Пасха в 2019 году

В 2019 году православные отметят Пасху 28 апреля.