Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 мая 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Чистый четверг 2019: что нужно и нельзя делать в этот день

Чистый четверг в 2019 году — 25 апреля. Это важный день Страстной недели: верующие ходят в церковь на богослужение и по традиции наводят дома порядок перед Пасхой. Рассказываем, что такое Чистый четверг и что можно и нельзя делать в этот день.

Пасха. Кулич. Цветы
Пасха. Кулич. Цветы
СС0

Чистый четверг 2019: традиции и обычаи

Чистый четверг по-другому называют Великий четверг. В этот день православные христиане вспоминают о Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство — Причастие.

Он раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это — его тело, которое будет предано страданиям, и кровь, которая прольется за всех людей. Кроме того, Иисус Христос омыл ноги ученикам, показав пример смирения и заботливого отношения к близким, говорится в священных книгах.

В Чистый четверг принято проводить уборку дома и начинать готовить пасхальную выпечку.

На Страстной неделе установлен строгий пост.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Что нельзя делать на Страстной неделе 2019

  • Нельзя проживать Страстную седмицу так, как будто это — обычная неделя. Верующим необходимо чаще ходить в храм, обратить внимание на свою жизнь и духовно подготовиться к Пасхе.
  • Не стоит ругаться с близкими, таить в душе обиду, завидовать.
  • Нельзя заниматься магией, оккультизмом. В православной церкви к этим занятиям всегда относятся отрицательно. Также нежелательно увлекаться гаданиями и народными приметами.
  • Не стоит злоупотреблять алкоголем.
Пасха. Кулич. Икона
Пасха. Кулич. Икона
СС0

Что нельзя делать в Чистый четверг

В сети распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, мыться, стричься и прочее. Это не так.

В Чистый четверг правильнее всего сходить в храм на службу. Делать уборку в ущерб богослужению не стоит.

На Страстной неделе желательно сходить на все церковные службы. Но поскольку мало у кого есть такая возможность, в церкви призывают не пропустить богослужения Великого четверга, Страстной пятницы и Великой субботы, уточняет «Фома».

Какого числа Пасха в 2019 году

В 2019 году православные отметят Пасху 28 апреля.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость