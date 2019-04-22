Страстная неделя 2019: что нельзя делать в этот период

Страстная неделя 2019
Страстную неделю по-другому называют Страстной седмицей. Слово «страсти» на церковнославянском языке означает «страдания, испытания». То есть Страстная седмица — это неделя испытаний и страданий, которые пережил сын божий Иисус Христос.
Страстная неделя в православной церкви — период самого строгого поста. Вопреки распространенному мнению, Страстная седмица уже не относится к Великому посту, она отделена от него по смыслу и структуре богослужений.
Считается, что переходом к Страстной неделе служат два праздника: Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), которые в 2019 году приходятся на 20 и 21 апреля.
Что нельзя делать на Страстной неделе 2019
Нельзя проживать Страстную седмицу так, как будто это — обычная неделя. Верующим необходимо чаще ходить храм, обратить внимание на свою жизнь и подготовить свою душу к Пасхе.
Не стоит ругаться с близкими, таить в душе обиду, завидовать.
Нельзя заниматься магией, оккультизмом. В православной церкви к этим занятиям всегда относятся отрицательно. Также нежелательно увлекаться гаданиями и народными приметами.
Не стоит злоупотреблять алкоголем.
Как правильно провести Страстную неделю
На Страстной неделе желательно сходить на все церковные службы. Но поскольку мало у кого есть такая возможность, в церкви призывают не пропустить богослужения Великого четверга, Страстной пятницы и Великой субботы, пишет foma.ru.
В начале Страстной недели и в Чистый четверг принято наводить дома порядок.
Кроме того, нужно подготовиться к празднованию Пасхи: испечь куличи, покрасить яйца.
На Страстной неделе установлен самый строгий пост.
Страстная неделя 2019 по дням
Великий понедельник (22 апреля)
Православная церковь вспоминает притчи об Иосифе, проданном братьями в рабство, и о злых виноградарях, которые жестоко расправились с теми, кого хозяин сада послал за урожаем — со слугами и сыном владельца. А еще — евангельское повествование о бесплодной смоковнице, проклятой Христом за отсутствие плодов.
Великий вторник (23 апреля)
Иисус Христос проповедовал в иерусалимском храме. Старейшины и первосвященники хотели схватить его, но боялись делать это при большом стечении народа. Православная церковь в Великий вторник вспоминает притчу о десяти девах, которая предупреждает: не откладывайте добрые дела и покаяние на потом.
Великая среда (24 апреля)
К Иисусу Христу с покаянием пришла грешница. Она принесла с собой драгоценное миро, помазала им голову Христу, каясь в своих проступках, и получила прощение. Иуда же решил предать своего учителя и договорился об этом с первосвященниками.
Великий (Чистый) четверг (25 апреля)
Православные христиане вспоминают о Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство — Причастие. Он раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это — его тело, которое будет предано страданиям, и кровь, которая прольется за всех людей. Кроме того, Иисус Христос омыл ноги ученикам, показав пример смирения и заботливого отношения к близким.
В Чистый четверг принято проводить уборку дома и начинать красить яйца, готовить пасхальную выпечку.
Великая (Страстная) пятница (26 апреля)
Это самый скорбный день Страстной недели. Якобы за подстрекательство к бунту Иисуса Христа судят, и Пилат приговаривает его к смерти. В Великую пятницу церковь вспоминает о страданиях Христа, распятии и смерти.
В Страстную пятницу взрослым здоровым людям, соблюдающим пост, рекомендуется воздержаться от еды, либо поесть немного хлеба и выпить воды после вечерней службы. Разумеется, не стоит слепо следовать этой традиции, нужно трезво оценивать свое здоровье и свои возможности.
Великая суббота (27 апреля)
В Великую субботу тело Христа было погребено. Старейшины поставили у гроба стражу, чтобы ученики не могли выкрасть тело и объявить о воскресении. Душой Христос в этот день сошел в ад и освободил всех праведников.
После грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие попадали в ад. Врата рая были закрыты и для грешников, и для праведников. Но когда умер и спустился в преисподнюю безгрешный бог, ад не смог его удержать. Христос вывел оттуда праведников и открыл двери рая для всех людей.
Главное значение Пасхи — в спасении всех людей от вечной смерти. Своими страданиями и крестной смертью Бог победил смерть и открыл людям дверь в вечную жизнь.
В воскресенье, 28 апреля православная Пасха — светлое Христово Воскресение. На третий день после смерти Иисус Христос воскрес. Женщины, которые пришли помазать его тело погребальными благовониями, увидели, что камень отвален, а гроб пуст. На выходе из пещеры ангел сообщил им, что Христос воскрес.