Страстная неделя 2019: что нельзя делать в этот период

Страстная неделя в 2019 году начинается 22 апреля и завершается 27 апреля. В это время верующие готовятся к празднованию Пасхи и вспоминают таинственные и страшные события, описанные в Евангелии — Тайную вечерю, суд, распятие и смерть Иисуса Христа. Рассказываем, что нельзя делать во время Страстной недели 2019.

Страстная неделя 2019

Страстную неделю по-другому называют Страстной седмицей. Слово «страсти» на церковнославянском языке означает «страдания, испытания». То есть Страстная седмица — это неделя испытаний и страданий, которые пережил сын божий Иисус Христос.

Страстная неделя в православной церкви — период самого строгого поста. Вопреки распространенному мнению, Страстная седмица уже не относится к Великому посту, она отделена от него по смыслу и структуре богослужений.

Считается, что переходом к Страстной неделе служат два праздника: Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), которые в 2019 году приходятся на 20 и 21 апреля.

Церковь. Молитва. СС0

Что нельзя делать на Страстной неделе 2019

Нельзя проживать Страстную седмицу так, как будто это — обычная неделя. Верующим необходимо чаще ходить храм, обратить внимание на свою жизнь и подготовить свою душу к Пасхе.

Не стоит ругаться с близкими, таить в душе обиду, завидовать.

Нельзя заниматься магией, оккультизмом. В православной церкви к этим занятиям всегда относятся отрицательно. Также нежелательно увлекаться гаданиями и народными приметами.

Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Пасха. Ангел. Католическая церковь ССО

Как правильно провести Страстную неделю

На Страстной неделе желательно сходить на все церковные службы. Но поскольку мало у кого есть такая возможность, в церкви призывают не пропустить богослужения Великого четверга, Страстной пятницы и Великой субботы, пишет foma.ru.

В начале Страстной недели и в Чистый четверг принято наводить дома порядок.

Кроме того, нужно подготовиться к празднованию Пасхи: испечь куличи, покрасить яйца.

На Страстной неделе установлен самый строгий пост.

Церковь. СС0

Страстная неделя 2019 по дням

Великий понедельник ( 22 апреля)

Православная церковь вспоминает притчи об Иосифе, проданном братьями в рабство, и о злых виноградарях, которые жестоко расправились с теми, кого хозяин сада послал за урожаем — со слугами и сыном владельца. А еще — евангельское повествование о бесплодной смоковнице, проклятой Христом за отсутствие плодов.

Великий вторник ( 23 апреля)

Иисус Христос проповедовал в иерусалимском храме. Старейшины и первосвященники хотели схватить его, но боялись делать это при большом стечении народа. Православная церковь в Великий вторник вспоминает притчу о десяти девах, которая предупреждает: не откладывайте добрые дела и покаяние на потом.

Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Анна Зайкова

Великая среда ( 24 апреля)

К Иисусу Христу с покаянием пришла грешница. Она принесла с собой драгоценное миро, помазала им голову Христу, каясь в своих проступках, и получила прощение. Иуда же решил предать своего учителя и договорился об этом с первосвященниками.

Великий ( Чистый) четверг ( 25 апреля)

Православные христиане вспоминают о Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство — Причастие. Он раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это — его тело, которое будет предано страданиям, и кровь, которая прольется за всех людей. Кроме того, Иисус Христос омыл ноги ученикам, показав пример смирения и заботливого отношения к близким.

В Чистый четверг принято проводить уборку дома и начинать красить яйца, готовить пасхальную выпечку.

Пасха. СС0

Великая ( Страстная) пятница ( 26 апреля)

Это самый скорбный день Страстной недели. Якобы за подстрекательство к бунту Иисуса Христа судят, и Пилат приговаривает его к смерти. В Великую пятницу церковь вспоминает о страданиях Христа, распятии и смерти.

В Страстную пятницу взрослым здоровым людям, соблюдающим пост, рекомендуется воздержаться от еды, либо поесть немного хлеба и выпить воды после вечерней службы. Разумеется, не стоит слепо следовать этой традиции, нужно трезво оценивать свое здоровье и свои возможности.

Пасха , пасхальные яйца. СС0

Великая суббота ( 27 апреля)

В Великую субботу тело Христа было погребено. Старейшины поставили у гроба стражу, чтобы ученики не могли выкрасть тело и объявить о воскресении. Душой Христос в этот день сошел в ад и освободил всех праведников.

После грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие попадали в ад. Врата рая были закрыты и для грешников, и для праведников. Но когда умер и спустился в преисподнюю безгрешный бог, ад не смог его удержать. Христос вывел оттуда праведников и открыл двери рая для всех людей.

Главное значение Пасхи — в спасении всех людей от вечной смерти. Своими страданиями и крестной смертью Бог победил смерть и открыл людям дверь в вечную жизнь.

В воскресенье, 28 апреля православная Пасха — светлое Христово Воскресение. На третий день после смерти Иисус Христос воскрес. Женщины, которые пришли помазать его тело погребальными благовониями, увидели, что камень отвален, а гроб пуст. На выходе из пещеры ангел сообщил им, что Христос воскрес.