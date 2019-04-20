В 2019 году Лазарева суббота — 20 апреля. Православные отмечают ее накануне Вербного воскресенья , они связаны исторически. Рассказываем, что это за праздники и что можно и нельзя делать в Лазареву субботу 2019.

Лазарева суббота: история и традиции

Лазарева суббота — христианский праздник. С ним тесно связано еще одно важное для верующих торжество — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Событие, которому посвящен праздник, описано в Евангелии. Иисус Христос воскресил своего друга, праведного Лазаря. Отсюда и название — Лазарева суббота.

Люди были поражены этим чудом. Поэтому, когда спустя некоторое время Иисус Христос приехал в Иерусалим, ему оказывали царские почести: кричали «Осанна!» и выстилали дорогу пальмовыми ветвями. В России их заменили на вербы.

Лазареву субботу и Вербное воскресенье каждый год отмечают за неделю до Пасхи. Поэтому их дата меняется.

Пасха. Яйца. Верба СС0

Лазарева суббота 2019: что нельзя делать в праздник?