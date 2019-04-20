Лазарева суббота: история и традиции
Лазарева суббота — христианский праздник. С ним тесно связано еще одно важное для верующих торжество — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
Событие, которому посвящен праздник, описано в Евангелии. Иисус Христос воскресил своего друга, праведного Лазаря. Отсюда и название — Лазарева суббота.
Люди были поражены этим чудом. Поэтому, когда спустя некоторое время Иисус Христос приехал в Иерусалим, ему оказывали царские почести: кричали «Осанна!» и выстилали дорогу пальмовыми ветвями. В России их заменили на вербы.
Лазареву субботу и Вербное воскресенье каждый год отмечают за неделю до Пасхи. Поэтому их дата меняется.
Лазарева суббота 2019: что нельзя делать в праздник?
- Лазареву субботу празднуют во время Великого поста 2019. Поэтому в этот день нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты, рыбу (но можно рыбную икру).
- По церковным правилам, 20 апреля нельзя ругаться матом, злословить, конфликтовать с близкими, желать людям зла.
- В Лазареву субботу нельзя злоупотреблять алкоголем. Хотя выпить немного красного вина можно: это разрешено правилами Великого поста.
- Нельзя гадать, заниматься оккультизмом и магией.
- Нельзя увлекаться приметами. В церкви их считают суеверием.