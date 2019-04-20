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Жизнь

Лазарева суббота 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году Лазарева суббота — 20 апреля. Православные отмечают ее накануне Вербного воскресенья, они связаны исторически. Рассказываем, что это за праздники и что можно и нельзя делать в Лазареву субботу 2019.

Облака. Свет. Лучи
Облака. Свет. Лучи
СС0

Лазарева суббота: история и традиции

Лазарева суббота — христианский праздник. С ним тесно связано еще одно важное для верующих торжество — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Событие, которому посвящен праздник, описано в Евангелии. Иисус Христос воскресил своего друга, праведного Лазаря. Отсюда и название — Лазарева суббота.

Люди были поражены этим чудом. Поэтому, когда спустя некоторое время Иисус Христос приехал в Иерусалим, ему оказывали царские почести: кричали «Осанна!» и выстилали дорогу пальмовыми ветвями. В России их заменили на вербы.

Лазареву субботу и Вербное воскресенье каждый год отмечают за неделю до Пасхи. Поэтому их дата меняется.

Пасха. Яйца. Верба
Пасха. Яйца. Верба
СС0

Лазарева суббота 2019: что нельзя делать в праздник?

  • Лазареву субботу празднуют во время Великого поста 2019. Поэтому в этот день нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты, рыбу (но можно рыбную икру).
  • По церковным правилам, 20 апреля нельзя ругаться матом, злословить, конфликтовать с близкими, желать людям зла.
  • В Лазареву субботу нельзя злоупотреблять алкоголем. Хотя выпить немного красного вина можно: это разрешено правилами Великого поста.
  • Нельзя гадать, заниматься оккультизмом и магией.
  • Нельзя увлекаться приметами. В церкви их считают суеверием.
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