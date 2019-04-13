Когда Вербное воскресенье в 2019 году

Вербное воскресенье христиане отмечают за неделю до Пасхи . По-другому этот праздник называется Вход Господень в Иерусалим. Рассказываем, какого числа Вербное воскресенье в 2019 году и в чем суть этого праздника.

Когда Вербное воскресенье в 2019

Вербное воскресенье в 2019 году православные празднуют 21 апреля, а католики — 14 апреля.

Вербное воскресенье 2019: суть и традиции

Вербное воскресенье — это христианский праздник Вход Господень в Иерусалим. В православии он включен в число двунадесятых, то есть 12 важнейших за исключением Пасхи.

В Вербное воскресенье верующие вспоминают события, описанные в Евангелии. Накануне, в субботу, Иисус Христос сотворил чудо: воскресил своего умершего друга Лазаря. После этого он отправился в Иерусалим.

Множество людей были поражены чудом. Они оказывали Иисусу Христу царские почести: кричали «Осанна!» и бросали под ноги его ослу пальмовые ветви.

Пасха. Яйца. Верба СС0

В католической церкви Вход Господень в Иерусалим называют Пальмовым воскресеньем. В южных странах католики приходят на богослужение с ветвями пальмы. В России и некоторых других странах их заменили на вербы.

В Вербное воскресенье 2019 в храмах пройдут праздничные богослужения. Священники будут освящать букетики верб, с которыми пришли верующие.

Вербное воскресенье — один из двух праздников, когда во время православного Великого поста можно есть рыбу. При этом яйца, мясо и молоко постящимся по-прежнему нельзя.