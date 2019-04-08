Какого числа Пасха в 2019 году

Православная Пасха 2019 будет 28 апреля. Верующие готовятся к этому событию больше 40 дней, во время Великого поста . Пасху по-другому называют Воскресение Христово: это самый главный православный праздник. Рассказываем, в чем его суть, почему меняется дата и с какими традициями связана Пасха-2019.

Пасха 2019: традиции православного праздника

На Пасху в православных храмах проходят самые торжественные богослужения. В пасхальную ночь совершают крестный ход вокруг церквей.

Празднование Пасхи продолжается в течение 40 дней, до праздника Вознесения.

Традиционные блюда Пасхи — освященные куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.

На Пасху принято особо приветствие — «христосование». Верующие приветствуют друг друга — «Христос воскрес!» На это полагается отвечать «Воистину воскрес».

Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Анна Зайкова

В чем суть Пасхи

События, которые вспоминают на Пасху, описаны в Евангелии. Сына божьего Иисуса Христа распяли на кресте. Он умер, искупая грехи людей. Апостолы сняли тело своего учителя с креста, положили в гроб, а вход в пещеру-гробницу закрыли камнем.

Умерев, Иисус Христос душой спустился в ад. После грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие — и грешники, и праведники — попадали сюда. Врата рая были закрыты для всех. Но когда умер и спустился в преисподнюю безгрешный Бог, ад не смог его удержать, пишет foma.ru. Иисус Христос вывел оттуда праведников и открыл для людей двери рая.

На третий день после смерти Иисус Христос воскрес. Женщины, которые пришли помазать его тело погребальными благовониями, увидели, что камень отвален, а гроб пуст. На выходе из пещеры ангел сообщил им, что Христос воскрес.

Главное значение Воскресения Христова — в спасении всех людей от вечной смерти. Своими страданиями и крестной смертью Бог победил смерть и открыл людям дверь в вечную жизнь.

Освящение куличей и пасхальных яиц. Олег Богданов

Когда православная Пасха

Дата Пасхи каждый год меняется, это переходящий праздник. Есть несколько важных правил, от которых зависит дата: