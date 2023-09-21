Членозавры и рукожопы. Что за интересных "зверей" распечатал сибиряк на 3D-принтере

Сергей из Новосибирска продает провокационные статуэтки, которые делает сам. Некоторые выполнены в виде ладоней с ягодицами и динозавров с пенисами вместо головы, сообщает NGS.

Продавец называет их бананозаврами. Так он их прозвал, чтобы статуэтки могли проходить цензуру на доске объявлений. Печатает ему их его знакомые на 3D-принтере.

Отмечается, что у бананозавра была подружка, но ее пришлось снять с продажи, так как не было сильного спроса.

Мужчина рассказал, что его статуэтки не редко покупают как предмет декора и одиноким девушкам.

Руки с ягодицами делают из смеси гипса и пластификатора. Потом все заливают в специальную форму.

У продавца такие статуэтки стоят от 1,2 до 2,6 тыс. рублей.

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