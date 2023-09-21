21 сентября
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Жизнь

Членозавры и рукожопы. Что за интересных "зверей" распечатал сибиряк на 3D-принтере

Сергей из Новосибирска продает провокационные статуэтки, которые делает сам. Некоторые выполнены в виде ладоней с ягодицами и динозавров с пенисами вместо головы, сообщает NGS.

Динозавр. Зубы.
Динозавр. Зубы.
CC0

Продавец называет их бананозаврами. Так он их прозвал, чтобы статуэтки могли проходить цензуру на доске объявлений. Печатает ему их его знакомые на 3D-принтере.

Отмечается, что у бананозавра была подружка, но ее пришлось снять с продажи, так как не было сильного спроса.

Мужчина рассказал, что его статуэтки не редко покупают как предмет декора и одиноким девушкам.

Руки с ягодицами делают из смеси гипса и пластификатора. Потом все заливают в специальную форму.

У продавца такие статуэтки стоят от 1,2 до 2,6 тыс. рублей.

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