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Жизнь

ЧС в двух районах и выход из губернаторской гонки. Что произошло в Алтайском крае 15 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 15 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Кандидат от партии «Новые люди», управляющий парком «Изумрудный» Владислав Вакаев вышел из губернаторской гонки и призвал жителей края поддержать Виктора Томенко.
  • В Кулундинском и Табунском районах объявили режим ЧС «в связи с неблагоприятными условиями в агропромышленном комплексе». Причина — жара и засуха. Режим ЧС готовятся объявить также в Благовещенском районе и в Славгороде.
  • В Ивановской области задержали жителя Алтайского края, который оставлял ложные сообщения о минировании ТРЦ по всей России. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
  • Реликтовый ленточный бор в Шипуновском районе получил статус памятника природы краевого значения.
  • После некоторого затишья мэрия Барнаула выдала множество новых разрешений на строительство. Смотрим, какие ЖК и офисники построят в городе — помпезные и «хулиганские».
  • Барнаульцы помогли частному приюту «Бусинка» погасить огромные долги перед ветеринарными клиниками.
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