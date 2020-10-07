«Что читать в пробке?»: в Барнауле снесут «культурный» забор

Забор на пр. Строителей напротив ТРЦ Galaxy в Барнауле планируют снести. Жители города запомнят его как самый «культурный» забор — на ограждении размещали афиши концертов и представлений.

Забор стоит на неразграниченной земле и мешает собственникам участка на пр. Строителей, 58, где реконструировали одноэтажное здание, пишет «Толк». Там необходимо провести благоустройство и без сноса ограждения не обойтись.

«Не надо, что мне читать теперь в той пробке» — отреагировали барнаульцы в соцсетях, имя ввиду «традиционный» затор на пр. Строителей. «Не надо сносить! Я только благодаря забору и знаю обо всех культурных мероприятиях, типа концертов и театральных выступлений» — шутят в группе Barnaul22.

У пользователей есть и другое мнение: «Правильно снесут старый, сделают новый красивый, который придаст достойный вид», «Ну и хорошо, эти старые заборы уже давно приходят в негодность. Да и никакого вида не имеют! Еще бы вокруг школ убрали их».

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