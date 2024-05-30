Муж Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев находился рядом с ней перед смертью. Об этом пишет Shot в Telegram -канале.

В последнее время Анастасия Заворотнюк испытывала сильные головные боли и слабость. Она сильно похудела и почти не могла двигаться. Все это время рядом с ней был ее муж, фигурист Петр Чернышев.

Актриса скончалась в возрасте 53 лет. Перед смертью она находилась у себя дома в закрытом поселке Крекшино. Периодически ее возили в государственную больницу на процедуры.

В конце прошлого года она также прошла курс дорогостоящего лечения в частной клинике, но глиобластома головного мозга не отступила. Две недели назад состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» резко ухудшилось.

Семья была так сосредоточена на лечении, что не следила за налоговыми отчислениями. В результате у них накопился долг около полумиллиона рублей.

Ранее стало известно, как жила Анастасия Заворотнюк.

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