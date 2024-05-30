О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019 году. У нее диагностировали глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли мозга.
Известно, что в январе 2022 года актриса Анастасия Заворотнюк потеряла способность разговаривать.
Анастасия Заворотнюк известна своими ролями в различных фильмах и сериалах. Вот некоторые из ее самых популярных ролей:
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Няня Вика в сериале «Моя прекрасная няня» (2004–2009). Эта роль принесла Анастасии Заворотнюк огромную популярность и любовь зрителей.
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Варвара Суворова в сериале «Код Апокалипсиса» (2007). В этом фильме Анастасия сыграла роль отважной девушки-спецагента, которая спасает мир от террористов.
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Алиса в фильме «Мамы» (2012). Этот фильм является альманахом, состоящим из восьми новелл, рассказывающих истории о материнской любви. Анастасия Заворотнюк снялась в одной из новелл фильма.
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Жанна в сериале «Между нами девочками» (2015–2019). В этом комедийном сериале Анастасия Заворотнюк сыграла роль матери двух взрослых дочерей, которые пытаются устроить свою личную жизнь.
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Алла в сериале «Приставы» (2018). В этом сериале Анастасия Заворотнюк исполнила роль бывшей певицы, которая становится судебным приставом.
У Анастасии Заворотнюк есть трое детей: Анна, Майкл и Мила. Третью дочь Анастасия родила от фигуриста Петра Чернышева в 2018 году, после чего в 2019 году узнала о глиобластоме.
Известно, что Анастасия перенесла трепанацию черепа в Германии.
Петр Чернышев, молодой фигурист с длинными волосами, вошел в жизнь Анастасии Заворотнюк во время их совместной работы над проектом «Ледниковый период». Они быстро нашли общий язык и решили попытаться построить совместное счастье. В результате уже в сентябре 2008 года СМИ активно обсуждали свадьбу звезды сериала «Моя прекрасная няня» и спортсмена. Однако торжество было закрытым и предназначалось только для близких людей.
В отличие от предыдущего партнера актрисы — Сергея Жигунова, Петр Чернышев не был публичной фигурой и предпочитал избегать шумных мероприятий. Он активно участвовал в различных ледовых шоу и приобрёл широкую известность благодаря своей супруге. Его даже пригласили сняться в рекламе известного шампуня.
За 10 лет совместной жизни пара много работала, гастролировала и участвовала в разнообразных проектах. Их главной мечтой было строительство большого загородного дома, где могла бы собираться вся семья. Эта мечта осуществилась в 2018 году.
В марте 2019 года, спустя год после радостного события, стало известно, что Анастасия Заворотнюк стала мамой девочки Милы. Однако счастье оказалось недолгим — вскоре актриса столкнулась со страшным диагнозом, который изменил ее жизнь.
В 2020 году на совещании по вопросам развития генетических технологий директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что институт принимал участие в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
В 2019 году известный таблоид «Тайны звезд» первым сообщил страшную новость о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. Многие не поверили этой информации, но когда стали появляться подробности, стало понятно, что это правда.
К тому моменту артистка уже почти год не появлялась на публике и перестала сниматься в кино и участвовать в шоу, хотя у нее были подписаны контракты на год вперед. Время от времени появлялись сообщения от «знакомых» и «соседей», которые видели звезду «Моей прекрасной няни» располневшей и с косынкой на голове.
Когда СМИ начали ежедневно публиковать все новые и новые заголовки, был анонсирован выпуск на одном из федеральных каналов, где якобы должны были выступить родственники актрисы и рассказать, что произошло на самом деле, однако это оказалось неправдой.
Поскольку официальной информации не было, появилось множество слухов и домыслов о состоянии здоровья Заворотнюк. По некоторым версиям, она заболела еще в 2018 году — а на старых кадрах можно заметить шрам, который она старательно скрывала.
Ранее сообщалось, что после тяжелой продолжительной болезни умерла Анастасия Заворотнюк.
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