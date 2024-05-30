Личная жизнь

Петр Чернышев, молодой фигурист с длинными волосами, вошел в жизнь Анастасии Заворотнюк во время их совместной работы над проектом «Ледниковый период». Они быстро нашли общий язык и решили попытаться построить совместное счастье. В результате уже в сентябре 2008 года СМИ активно обсуждали свадьбу звезды сериала «Моя прекрасная няня» и спортсмена. Однако торжество было закрытым и предназначалось только для близких людей.

В отличие от предыдущего партнера актрисы — Сергея Жигунова, Петр Чернышев не был публичной фигурой и предпочитал избегать шумных мероприятий. Он активно участвовал в различных ледовых шоу и приобрёл широкую известность благодаря своей супруге. Его даже пригласили сняться в рекламе известного шампуня.

За 10 лет совместной жизни пара много работала, гастролировала и участвовала в разнообразных проектах. Их главной мечтой было строительство большого загородного дома, где могла бы собираться вся семья. Эта мечта осуществилась в 2018 году.

В марте 2019 года, спустя год после радостного события, стало известно, что Анастасия Заворотнюк стала мамой девочки Милы. Однако счастье оказалось недолгим — вскоре актриса столкнулась со страшным диагнозом, который изменил ее жизнь.