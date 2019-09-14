Разин рассказал о диагнозе Заворотнюк

У актрисы сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга. Об этом на своей странице в Instagram написал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

После сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга. Об этом он написал в комментарии к своему посту в Instagram. Откуда у него такая информация, неизвестно

По данным РЕН-ТВ, актрису ввели в медикаментозную кому из-за ее крайне тяжелого состояния, решается вопрос о проведении операции.

При этом представитель актрисы Стас Христов опровергает информацию о госпитализации Заворотнюк. В беседе с РИА Новости он рассказал, что получил от артистки сообщение, в котором она назвала ситуацию с госпитализацией бредом.