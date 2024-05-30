Трагическая новость появилась в личном блоге Анастасии, пишет starhit.ru. Ей было 53 года.

О месте и церемонии прощания с актрисой будет сообщено дополнительно.

В 2020 году о лечении Анастасии Заворотнюк доложили президенту РФ Владимиру Путину. Институт молекулярной биологии РАН принимал участие в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал директор института Александр Макаров президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам развития генетических технологий.

«Родные артистки передали в институт клетки ее опухоли, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают», — рассказал Макаров.

Институт занимается технологиями лечения людей с терминальной стадией рака при помощи вирусов. И специалистам удавалось существенно продлить жизнь своим пациентам.

Болезнь

В 2019 году СМИ сообщили, что артистка якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. В сентябре Анастасию Заворотнюк госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Артистку выписали из больницы с официальным диагнозом — глиобластома.

Жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка принимала посильное участие в судьбе актрисы. Так, она пожертвовала средства от ледового шоу, в котором катается с супругом Заворотнюк, на лечение актрисы.

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