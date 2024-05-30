В 2019 году стало известно, что актриса тяжело больна. Сегодня, 30 мая, родные Заворотнюк сообщили, что она умерла после «продолжительной и тяжелой болезни».
Популярные роли Анастасии Заворотнюк
- «Моя прекрасная няня» (2004–2009) — роль няни Вики, которая принесла ей огромную популярность и любовь зрителей.
- «Код Апокалипсиса» (2007) — роль отважной девушки-спецагента Варвары Суворовой.
- «Аманда О» (2010) — роль Аманды О.
- «Жених» (2011) — роль Маши Крапивиной.
- «Не плачь по мне, Аргентина!» (2012–2013) — роль певицы Людмилы.
- «Мамы» (2012) — роль Алисы.
- «Чужой среди своих» (2014) — роль Екатерины Волковой.
- «Я больше не боюсь» (2014) — роль Веры Кольцовой.
- «Между нами девочками» (2015–2019) — роль Жанны.
- «Каспий 24» (2017) — главная роль Полины Королевой.
Дебют
Анастасия Заворотнюк дебютировала в кино в 1991 году в картине «Машенька» Тамары Павлюченко. Однако настоящую известность ей принесла роль няни Вики в телесериале «Моя прекрасная няня». На данную роль пробовались Наталья Королева, Жанна Фриске, Нонна Гришаева и другие актрисы.
Телешоу и награды
Анастасия Заворотнюк была не только талантливой актрисой, но и успешной телеведущей. В 2005 году она начала вести программу «Хорошие песни», а затем стала ведущей таких шоу, как «Две звезды», «Танцы со звездами» и «Танцы на льду».
В 2006 году актриса получила звание заслуженной артистки России. Она также является лауреатом множества наград, включая ТЭФИ за роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», премию журнала Glamour и другие.
Ранее стало известно, что после тяжелой продолжительной болезни умерла Анастасия Заворотнюк.
Самое важное - в нашем Telegram-канале