Карьеру Анастасия Заворотнюк начала еще в 1991 году и успела сняться более чем в 30 картинах. Самую большую известность ей принесла роль няни в сериале «Моя прекрасная няня».

В 2019 году стало известно, что актриса тяжело больна. Сегодня, 30 мая, родные Заворотнюк сообщили, что она умерла после «продолжительной и тяжелой болезни».

Популярные роли Анастасии Заворотнюк

«Моя прекрасная няня» (2004–2009) — роль няни Вики, которая принесла ей огромную популярность и любовь зрителей.

«Код Апокалипсиса» (2007) — роль отважной девушки-спецагента Варвары Суворовой.

«Аманда О» (2010) — роль Аманды О.

«Жених» (2011) — роль Маши Крапивиной.

«Не плачь по мне, Аргентина!» (2012–2013) — роль певицы Людмилы.

«Мамы» (2012) — роль Алисы.

«Чужой среди своих» (2014) — роль Екатерины Волковой.

«Я больше не боюсь» (2014) — роль Веры Кольцовой.

«Между нами девочками» (2015–2019) — роль Жанны.

«Каспий 24» (2017) — главная роль Полины Королевой.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Соцсети

Дебют

Анастасия Заворотнюк дебютировала в кино в 1991 году в картине «Машенька» Тамары Павлюченко. Однако настоящую известность ей принесла роль няни Вики в телесериале «Моя прекрасная няня». На данную роль пробовались Наталья Королева, Жанна Фриске, Нонна Гришаева и другие актрисы.

Телешоу и награды

Анастасия Заворотнюк была не только талантливой актрисой, но и успешной телеведущей. В 2005 году она начала вести программу «Хорошие песни», а затем стала ведущей таких шоу, как «Две звезды», «Танцы со звездами» и «Танцы на льду».

В 2006 году актриса получила звание заслуженной артистки России. Она также является лауреатом множества наград, включая ТЭФИ за роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», премию журнала Glamour и другие.

Ранее стало известно, что после тяжелой продолжительной болезни умерла Анастасия Заворотнюк.

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