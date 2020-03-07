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Жизнь

Что делать, чтобы тюльпаны стояли долго

Тюльпаны, пожалуй, самый распространенный цветок для подарка на 8 Марта. Это хоть и нежные, но довольно стойкие цветы. При правильном уходе они могут простоять срезанными две недели.

Тюльпаны. Цветы.
Тюльпаны. Цветы.
СС0

1. НЕ стоит ставить цветы, принесенные с мороза, сразу в теплую воду. Обрежьте стебли под струей ледяной воды, обверните влажной бумагой (лучше газетой) и положите в прохладное место. Так цветы получат меньше стресса. Они не любят резкой смены температуры и места.

2. Вода в вазе должна быть без хлора (отстаивайте водопроводную воду) комнатной температуры. Ее нужно менять каждый день или добавить в вазу один из следующих «ингредиентов».

  • Уксус — половина чайной ложки 8% раствора на литр воды. Это поможет быстрее распуститься и дольше простоять.
  • Аспирин или активированный уголь — полтаблетки на полтора литра. Эти средства очистят воду.

3. На ночь тюльпаны вообще лучше переносить в место, где температура не выше +18С.

4. Ставьте вазу там, где нет сквозняков, слишком яркого солнечного света, батарей, подальше от окон и дверей.

5. Следите за уровнем воды. Тюльпаны очень любят пить.

6. Если лепестки начали подсыхать, начните опрыскивать цветы. Можно также еще раз под струей воды обрезать стебли и сменить воду в вазе.

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