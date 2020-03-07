Что делать, чтобы тюльпаны стояли долго

1. НЕ стоит ставить цветы, принесенные с мороза, сразу в теплую воду. Обрежьте стебли под струей ледяной воды, обверните влажной бумагой (лучше газетой) и положите в прохладное место. Так цветы получат меньше стресса. Они не любят резкой смены температуры и места.
2. Вода в вазе должна быть без хлора (отстаивайте водопроводную воду) комнатной температуры. Ее нужно менять каждый день или добавить в вазу один из следующих «ингредиентов».
- Уксус — половина чайной ложки 8% раствора на литр воды. Это поможет быстрее распуститься и дольше простоять.
- Аспирин или активированный уголь — полтаблетки на полтора литра. Эти средства очистят воду.
3. На ночь тюльпаны вообще лучше переносить в место, где температура не выше +18С.
4. Ставьте вазу там, где нет сквозняков, слишком яркого солнечного света, батарей, подальше от окон и дверей.
5. Следите за уровнем воды. Тюльпаны очень любят пить.
6. Если лепестки начали подсыхать, начните опрыскивать цветы. Можно также еще раз под струей воды обрезать стебли и сменить воду в вазе.