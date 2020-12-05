Что это за зверь: в Барнауле продают умилительную японскую момонгу за десять тысяч рублей

Хозяин редкого животного указал, что готов отправить летягу в другой город.
Японская или малая летяга — это один из двух видов азиатских летяг. Видовое название momonga зверь получил от своего японского названия.
Милые животные обитают в горных лесах островов Кюсю и Хонсю. Весят они не больше 200 граммов, имеют серо-коричневую шерстку.
Летяги ведут ночной образ жизни, питаются корой, орехами, семенами, иногда насекомыми.
Напомним, что в Барнауле продавали четырехмесячного щенка той-пуделя редкого шоколадного окраса за 85 тыс.рублей. Заводчики отметили, что у пса густая шерсть, веселый характер, здоровая психика и породное поведение.