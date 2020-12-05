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Жизнь

Что это за зверь: в Барнауле продают умилительную японскую момонгу за десять тысяч рублей

В Барнауле на «Авито» продают необычного зверька — японскую момонгу или летягу. За питомца просят 10 тысяч рублей.

Японская момонга
Японская момонга
СС0

Хозяин редкого животного указал, что готов отправить летягу в другой город.

Японская или малая летяга — это один из двух видов азиатских летяг. Видовое название momonga зверь получил от своего японского названия.

Милые животные обитают в горных лесах островов Кюсю и Хонсю. Весят они не больше 200 граммов, имеют серо-коричневую шерстку.

Летяги ведут ночной образ жизни, питаются корой, орехами, семенами, иногда насекомыми.

Напомним, что в Барнауле продавали четырехмесячного щенка той-пуделя редкого шоколадного окраса за 85 тыс.рублей. Заводчики отметили, что у пса густая шерсть, веселый характер, здоровая психика и породное поведение.

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