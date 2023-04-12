12 апреля
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Жизнь

Что изменится после принятия закона об ужесточении продажи вейпов — разбор

Депутаты Госдумы приняли законопроект о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Однако принятые поправки могут коснуться и взрослых потребителей электронных сигарет. Altapress.ru рассказывает, что конкретно изменится в законодательстве.

Маска. Лицо. Дым
Маска. Лицо. Дым
СС0
1
Что запрещает закон о продаже вейпов?

Согласно информации Госдумы, закон о продаже вейпов запрещает:

  • Розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках;
  • Продажу электронных сигарет дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли»;
  • Выкладку и демонстрацию устройства на прилавках магазинов.
2
Какие ограничения вводит законопроект?

Будет ограничена реклама с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями вейпов.

Также на фильмах и сериалах, где будет демонстрироваться курение вейпов, будет стоять маркировка 12+.

Дым.
Дым.
СС0
3
Изменится ли состав электронных сигарет?

Да. Отныне в вейпы перестанут добавлять ароматизаторы и добавки «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних».

4
Поднимутся ли цены на вейпы?

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил за многократное увеличение акцизов на электронные сигареты:

«После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы».

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.
5
Какое наказание предусматривает законопроект?

Наказания останутся такими же, как и за нарушение законов о курении классических сигарет.

Например, за продажу вейпов несовершеннолетним гражданам грозит штраф от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 40 до 70 тыс. рублей, юридическим лицам — от 150 до 300 тыс. рублей.

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