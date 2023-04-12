Согласно информации Госдумы, закон о продаже вейпов запрещает:
- Розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках;
- Продажу электронных сигарет дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли»;
- Выкладку и демонстрацию устройства на прилавках магазинов.
Будет ограничена реклама с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями вейпов.
Также на фильмах и сериалах, где будет демонстрироваться курение вейпов, будет стоять маркировка 12+.
Да. Отныне в вейпы перестанут добавлять ароматизаторы и добавки «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних».
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил за многократное увеличение акцизов на электронные сигареты:
«После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы».
Наказания останутся такими же, как и за нарушение законов о курении классических сигарет.
Например, за продажу вейпов несовершеннолетним гражданам грозит штраф от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 40 до 70 тыс. рублей, юридическим лицам — от 150 до 300 тыс. рублей.