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Какое наказание предусматривает законопроект?

Наказания останутся такими же, как и за нарушение законов о курении классических сигарет.

Например, за продажу вейпов несовершеннолетним гражданам грозит штраф от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 40 до 70 тыс. рублей, юридическим лицам — от 150 до 300 тыс. рублей.