У школы нет возможности дать ремня. Как подростков в Барнауле отучают курить вейпы

«Скажи подростку „это вредно“, и он сделает назло. Они не понимают слов „вредно“ или „опасно для жизни“. В свои годы они думают, что будут всегда здоровы. И жить будут вечно», — мы говорим с председателем совета 42-й гимназии Натальей Грохотовой о том, что проблема вейпов встала в полный рост: школьные туалеты полны вкусного, но ядовитого пара, подростки умирают от фиброза легких, а законы не позволяют как следует наказать всех «фигурантов».

Мы просто побеседуем

Вейп и прочие электронные испарители — это все же не сигареты, к которым у закона, врачей, учителей и родителей однозначное отношение. Пользуясь этим, подростки уже вовсе не стесняются красоваться друг перед другом разноцветными баночками с пахучей жидкостью и парить прямо в школе.

В 2020 году в России запретили продажу вейпов несовершеннолетним, а последние поправки в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан» устанавливает однозначный запрет на использование парящих устройств на территории школ. Но фактически привлечь к ответу подростков непросто.

Есть административная ответственность — штрафы для детей после 16 лет и для родителей, если ребенок младше. Но на практике это не работает. «Максимум, что мы можем сделать, если поймали ученика с вейпом, — это вызвать родителей на беседу, — рассказывает Наталья Грохотова. — Родитель говорит: „Докажите, что это мой ребенок“. Но в туалете камер нет. Никто не вызывает участкового, не ставит дите на педагогический учет».

Между тем практика других российских школ, по словам Грохотовой, показывает, что если беседа проведена «качественно» и ребенка берут на контроль, повторных инцидентов не случается. Однако в большинстве случаев родители пока не хотят сотрудничать.

Школа при этом оказывается буквально между двух огней. С одной стороны, она сполна ответственна за здоровье учащихся, с другой стороны, механизмов применения наказания у нее практически нет.

Подростки. unsplash.com

Если ребенок впервые попробовал что-то запрещенное, может быть, строгое наказание не так уж и нужно, признает Грохотова.

«Об этом мало кто знает, но есть пожарная сигнализация, которая не реагирует на пар от вейпов, а есть сигнализация специальная, противодымная, именно ее стоит устанавливать в школьных туалетах, — говорит она. — Я думаю, что ребенок, услышав сигнал тревоги и испугавшись, задумается, стоит ли повторять. Поверьте, в 80% случаев преступление не совершается из-за страха наказания. Как раз этот механизм — страх наказания — не работает в полную силу».

Практика применения знаменитой административной статьи 5.35 (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) в случае с вейпами тоже не работает. Во-первых, неисполнение обязанностей надо еще доказать, а, во-вторых, штраф составляет от 100 до 500 рублей.

С другой стороны, сейчас многие родители амбициозны и строят для детей всю дальнейшую жизнь и карьеру, а инспектор ПДН мало того, что вымотает силы, время и нервы, но еще и существенно может подпортить ребенку будущее.

Дым. Курение. Вейп. СС0.

Почему не работает пропаганда ЗОЖ

«Вы можете сколько угодно говорить ребенку, что вейпы — это вредно и „я сейчас тебе голову оторву“, отлучать от интернета, отбирать деньги — все это неэффективно, если не показать проблему на конкретных примерах», — подчеркивает Наталья Грохотова.

42-я школа ведет действительно колоссальную просветительскую работу: встречи с родителями и учащимися, с полицией, наркологами, тренинги, разъяснения и классные часы, показы документальных фильмов, раздача плакатов и листовок.

«Когда с детьми ведут профилактические беседы, в основном говорят о вреде для здоровья. И это в корне неверно, — считает председатель совета. — Самый опасный возраст в плане вейпов — 6−8 класс — 12−15 лет. Дети помладше просто балуются, хотят быть похожими на „старшаков“ и, возможно, никогда не станут всерьез курить. А вот с 6 класса начинается борьба за лидерство, а „по-взрослому“ — просто выпендрёж. Здесь может пострадать любой отличник по поведению и прилежный ученик, потому что просто боится оказаться изгоем».

Эта проблема немедицинская и требует иных решений, чем просто лекции о вреде курения. Например, тренингов по лидерству, развитию коммуникативных навыков и умению говорить «нет».

Подростки. unsplash.com

Хорошо в этом случае работают вполне конкретные «картинки». «В моей практике был случай с пожилой парой, — рассказала Грохотова. — Супруг курил одну сигарету за одной и однажды сломал бедро и вынужден был лежать. Жена, которая за ним все время ухаживала, через несколько лет умерла от рака легких, надышавшись дыма, хотя сама никогда не курила. Я как-то раз рассказала эту историю сыновьям, которые пришли, пропахшие смесями для вейпов, а сами вроде как просто „рядом стояли“. Это было для них открытием».

Было бы неплохо, если бы к пропаганде отказа от вейпов присоединились учителя химии и биологии, считает Наталья Грохотова. «Давайте посмотрим на состав жидкостей. Помимо никотина, это глицерин, пропиленгликоль, ацетат витамина Е. Почему бы не разобрать подробно химические реакции, которые происходят в организме при вдыхании всего этого?» — предлагает родительница.

Тяжелые легкие

С медицинской точки зрения вейпы — тоже огромная беда. «Запуск их в широкую продажу сопровождался „исследованиями“, которые „доказывали“: с помощью вейпов люди бросали курить сигареты, — рассказывает заведующая диспансерно-поликлиническим отделением по обслуживанию детей и подростков краевого наркодиспансера Наталья Казанцева. — При этом в „исследованиях“ не говорилось, что отказались от обычного курения лишь 20%. А те, что бросили сигареты с табаком, „подсели“ на электронику».

По словам врача, подростки наиболее восприимчивы к канцерогенам, поскольку их легкие не до конца сформированы. Приятная на вкус жидкость ведет к неконтролируемому расходу жидкостей, а значит — к передозировке. Кроме того, вырабатывается привычка к никотину, избавиться от которой практически невозможно.

Подростки. unsplash.com

У наиболее предрасположенных к заболеваниям дыхательной системы подростков развивается так называемая EVALI — от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury — повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов. Оно ведет к отеку легких и острому респираторному дистресс-синдрому, которые требуют срочной реанимации.

Причины и механизм развития заболевания еще не изучены, но известно, что причиной становится накопление в клетках легочной ткани масляных компонентов аэрозоля электронных сигарет.

Сейчас медицинское сообщество говорит о нарастающей эпидемии «болезни вейперов», которая была скрыта на фоне пандемии коронавируса из-за схожести симптомов.

Ткани легких от курения заменяются фиброзной тканью, грубо говоря, появляются рубцы. «Расправить» их обратно невозможно. Вслед за этим страдает сердечнососудистая и нервная системы, желудочно-кишечный тракт и головной мозг вплоть до серьезного нарушения ментальных функций.

Курение убивает. открытые источники ( CC0)

Одна победа

Все это пытаются «вылечить» в медико-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Родник», он принимает пациентов Ленинского, Индустриального и Железнодорожного районов Барнаула. Здесь есть единственный в Барнауле дневной стационар. В борьбу за подростков включаются психиатр-нарколог, медицинский психолог и социальный работник.

«Мы работаем не только с ребенком, но и с семьей. Стараемся устранить причину, по которой детская рука тянется к каким-то „допингам“ в виде алкоголя, сигарет, наркотиков, — говорит Наталья Казанцева. — Иногда дети объясняют это большой загруженностью в школе. Они так расслабляются. Чаще всего у них перед глазами пример старших, которые тоже в конце рабочего дня от усталости позволяют себе выпить пива и выкурить сигарету».

К сожалению, в «Родник» дети попадают уже тогда, когда попали в поле зрения других органов — полиции, комиссии по делам несовершеннолетних. В целом в России нет практики обращать внимания на тревожные звоночки и идти за помощью самостоятельно.

«Большая часть диагнозов у детей — это просто пагубное употребление — эпизодическое. Наша задача — как раз на этой стадии „поймать“ ребенка и не дать в полной мере развиться синдрому зависимости, — говорит Казанцева. — Вот этот диагноз действительно звучит как приговор. Мы знаем, что он требует серьезного медицинского вмешательства. И мы не можем сказать, что человек выздоровел и никогда не вернется к употреблению. Есть только понятие ремиссии».

Заведующая дневным стационаром Марина Иванова говорит, что подросткам требуется как минимум 10 дней занятий в центре, чтобы появились результаты, после выписки придется и дальше наблюдаться у врача-нарколога.

«Мы никогда не отказываем, если подросток уже был у нас, а теперь просто приходит просто поговорить. Чужих детей не бывает, — говорит врач. — Иногда приходят и после нескольких лет, уже взрослые, рассказывают, как все хорошо сложилось. Это, конечно, приятно. Борьба ведь идет за каждого. Помогли одному — уже победа».