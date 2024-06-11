В Алтайском крае с 1 сентября расширят время продажи спиртного : теперь будет не до 21:00, а до 22:00. Официально больше не будут работать «наливайки» в многоквартирных домах ночью. Такое решение приняли на 31-ой сессии АКЗС. Мы спросили у известных людей края, как они относятся к этому новшеству, из-за которого депутаты на заседании спорили целый час.

Меньше отравлений

Анна Деева, психиатр краевой психиатрической больницы им. Эрдмана:

Анна Деева, психиатр краевой психиатрической больницы им. Эрдмана. соцсети Анны Деевой

«К сожалению, как бы мы ни пытались пропагандировать здоровый образ жизни и отказ от алкоголя, все равно в нашем мире всегда и везде будут присутствовать люди, употребляющие алкоголь. Даже те, кто далеко не страдает зависимостью от него. Поэтому мое мнение об увеличении времени продажи таково: это действительно может способствовать борьбе с теневым бизнесом. Возможно, закроется большинство так называемых "пивнушек", и также, возможно, уменьшится число отравлений суррогатами, так как у людей появится возможность покупать качественный алкоголь в хороших магазинах».

Надо убирать бары в многоэтажках со стороны дворов

Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае в 2013-2023 годах:

Борис Ларин. Анна Зайкова.

«Моя позиция давно известна, и я ее не меняю. Я считаю, что всем этим барам, разливашкам, наливайкам в многоэтажных домах, особенно со стороны дворов, вообще делать нечего. Никто у нас без пива не останется, надо будет – найдут. Когда я работал уполномоченным по правам человека, к нам поступало очень много жалоб на несоблюдение общественного порядка из-за этих заведений. Нарушений полный набор - от мата до туалета. Дети вечером идут из школы – народ уже нетрезвый. Мы как-то выезжали на ул. Попова. Стоят четыре 12-этажных дома. На территории двора пять наливаек: четыре в домах и одна посередине. Уже неоднократно подобные законы вносились в Государственную Думу, но, к сожалению, там принимают какие-то полумеры. Хотя в последнее время этот бизнес сам по себе сворачивается – видимо, этих заведений уже переизбыток. Но есть жилые дома, стоящие на красных линиях, где вход в бары со стороны улицы, проспекта - эти пусть работают до 22:00. А если это сертифицированные рестораны, кафе, то могут и дольше - при условии поддержания общественного порядка. В отношении продления продажи алкоголя в магазинах до 22:00 мне трудно что-то сказать – надо знать аналитику, к чему это приведет».

«Я против наливаек, потому что на них клюет молодежь»

Сергей Козырев, психиатр, нарколог, старший по дому:

Сергей Козырев. brn.rumed.center

«Я бы не стал говорить, что продление торговли алкоголем до 22:00 – это хорошо. Продление на час ничего особо не меняет = ни туда, ни сюда. Конечно, до десяти часов (как раньше до девяти) человек может взять в магазине столько, сколько ему надо. Но при этом покупать будут с запасом, пить не станут меньше. А вот то, что не разрешают работать ночью наливайкам, я приветствую. Я против круглосуточной торговли алкогольсодержащей продукцией, против наливаек. Больше всего клюет на это дело молодежь, и мы видим по нашему дворику, во сколько их можно успокоить. Иной раз спрашиваешь: а где ваши родители? Правда, не исключаю, что торговля нелегальной продукцией в такой ситуации увеличится. Этого надо бы постараться не допустить».

Наш человек, как выпьет, очень уж горластый

Иван Переясловский, гендиректор «Алтайского углеисследовательского центра»:

Иван Переясловский. ОК/И.Переясловский

«Мне кажется, ограничение времени продажи спиртного особого значения не имеет. Кто пьет самогон, думаю, мог найти его и после 21:00, найдет и после 22:00. Кто пьет водку… Наверное, тоже найдет после 22:00. А насчет запрета пивбарам в многоквартирных домах работать ночью – думаю, это хорошо. Да, человек должен иметь право выпить. Но наш человек, когда выпьет, очень уж горластый, людям спать не дает».

Количество выпивающих увеличится

Никита Мозгунов, заведующий приемным отделением БСМП №2, терапевт, кардиолог:

Никита Мозгунов, заведующий приемным отделением БСМП №2. Скриншот из видео на официальном канале БСМП №2 на YouTube

«По моему мнению, увеличение времени продажи алкоголя приведет к тому, что, к сожалению, люди начнут употреблять спиртных напитков больше. Ведь когда ввели ограничение продажи алкоголя до 21:00 вечера, то статистика показала, что в Алтайском крае выпивать стали меньше. Да, возможно, число нелегального алкоголя сократится. Но общее количество выпивающих в регионе увеличится».

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