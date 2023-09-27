27 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Что известно о почти 150-дневной забастовке сценаристов Голливуда

Забастовка началась еще в мае, а в июле к сценаристам присоединились актеры. Все они были недовольны зарплатами и искусственным интеллектом, который применили в кинопроизводстве. Из-за забастовок приостановилась большая часть проектов, передает РБК.

Голливуд.
Голливуд.
Открытые источники.

Известно, что забастовка сценаристов Голливуда завершится 27 сентября в 10:01 по мск. Она длилась 148 дней.

По данным СМИ, обе стороны пришли к компромиссу. WGA смогла добиться ограничений на использование искусственного интеллекта, бонусов за число просмотров на стриминговых каналах, а также ежегодной индексация минимальной зарплаты - на 5%, 4% и 3,5% в течение трех лет.

Отмечается, что на телеэфир вернутся вечерние шоу и начнутся работы над сериалами. К работе приступят более 11 тыс. авторов.

Ранее мы уже рассказывали про забастовку: чего требуют бастующие актеры в США и продолжат ли снимать фильмы в Америке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость