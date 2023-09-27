Что известно о почти 150-дневной забастовке сценаристов Голливуда

Забастовка началась еще в мае, а в июле к сценаристам присоединились актеры. Все они были недовольны зарплатами и искусственным интеллектом, который применили в кинопроизводстве. Из-за забастовок приостановилась большая часть проектов, передает РБК.

Известно, что забастовка сценаристов Голливуда завершится 27 сентября в 10:01 по мск. Она длилась 148 дней.

По данным СМИ, обе стороны пришли к компромиссу. WGA смогла добиться ограничений на использование искусственного интеллекта, бонусов за число просмотров на стриминговых каналах, а также ежегодной индексация минимальной зарплаты - на 5%, 4% и 3,5% в течение трех лет.



Отмечается, что на телеэфир вернутся вечерние шоу и начнутся работы над сериалами. К работе приступят более 11 тыс. авторов.

Ранее мы уже рассказывали про забастовку: чего требуют бастующие актеры в США и продолжат ли снимать фильмы в Америке.