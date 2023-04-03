Фильм «Джон Уик 4» возглавил российский кинопрокат

Новая часть франшизы рассказывает очередную историю киллера Джона Уика. В этот раз ему предстоит победить Правление кланов. Роли исполнили Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн и другие.
На втором месте в топе российского кинопроката оказался отечественный мультфильм «Коты Эрмитажа». Он вышел 23 марта и собрал 68,5 млн рублей.
А третье место занял российский фильм Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Он вышел 16 марта и собрал 62,4 млн рублей. Кинокартина рассказывает историю успешной аварийной посадки российского авиалайнера в 2019 году.
Роли исполнили Егор Бероев, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин и другие.
Ранее не вышедший фильм по роману Виктора Пелевина «Ампир V» слили в сеть.