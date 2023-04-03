3 апреля
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Жизнь

Фильм «Джон Уик 4» возглавил российский кинопрокат

Боевик «Джон Уик 4» собрал 191,7 млн рублей за 1 и 2 апреля, став лидером проката в России и странах СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

"Джон Уик".
"Джон Уик".
kinopoisk.ru

Новая часть франшизы рассказывает очередную историю киллера Джона Уика. В этот раз ему предстоит победить Правление кланов. Роли исполнили Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн и другие.

На втором месте в топе российского кинопроката оказался отечественный мультфильм «Коты Эрмитажа». Он вышел 23 марта и собрал 68,5 млн рублей.

А третье место занял российский фильм Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Он вышел 16 марта и собрал 62,4 млн рублей. Кинокартина рассказывает историю успешной аварийной посадки российского авиалайнера в 2019 году.

Роли исполнили Егор Бероев, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин и другие.

Ранее не вышедший фильм по роману Виктора Пелевина «Ампир V» слили в сеть.

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