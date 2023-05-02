Никаких блокбастеров! Сценаристы Голливуда устраивают первую за 15 лет забастовку

Забастовка начнется в 00:01 по местному времени 2 мая.
Сценаристы Голливуда решили бастовать после шестинедельных переговоров с компаниями Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV о заключении новых соглашений и повышении заработной платы.
Местный телеканал CNN прогнозирует, что забастовка продлится несколько месяцев. Она может привести к остановке производства новых фильмов, сериалов и телепрограмм.
Последняя забастовка 2007 года шла 100 дней нанесла ущерб кино-отрасли на сумму 3 млрд рублей.
Ранее стало известно, что по франшизе «Сумерки» снимут сериал.