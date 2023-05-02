Никаких блокбастеров! Сценаристы Голливуда устраивают первую за 15 лет забастовку

Сценаристы Голливуда единогласно одобрили решение начать первую за 15 лет забастовку, чтобы добиться улучшений условий трудового договора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профсоюз Writers Guild of America West.

Забастовка начнется в 00:01 по местному времени 2 мая.

Сценаристы Голливуда решили бастовать после шестинедельных переговоров с компаниями Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV о заключении новых соглашений и повышении заработной платы.

Местный телеканал CNN прогнозирует, что забастовка продлится несколько месяцев. Она может привести к остановке производства новых фильмов, сериалов и телепрограмм.

Последняя забастовка 2007 года шла 100 дней нанесла ущерб кино-отрасли на сумму 3 млрд рублей.

Ранее стало известно, что по франшизе «Сумерки» снимут сериал.