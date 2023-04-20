Они возвращаются. По «Сумеркам» снимут сериал

На данный момент сериал находится на стадии разработки. Точные даты выхода сериала не известны.
Сценаристом сериала выступит Шинейд Дейли, известная по таким работам как «Ходячие мертвецы: Потусторонний мир» и «Спускайся».
Фильм «Сумерки» сняли по готическому роману-бестселлеру Стефании Майер. Он рассказывал любви обычной девушки и вампира. За пять лет выпустили пять полнометражных фильмов.
По итогам MTV Movie Awards 2009 фильм обошел даже самые «признанные» киноленты и собрал награды в пяти номинациях.
Ранее стало известно, что DreamWorks приступила к работе над пятой частью «Шрека».