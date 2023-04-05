DreamWorks приступила к работе над пятой частью «Шрека»

Студия ведет переговоры об участии актеров из прошлых частей франшизы — Майка Майерса, Камерон Диас и Эдди Мерфи.
По словам творческого партнера DreamWorks Криса Меледандри, актеры с энтузиазмом ждут возвращения.
По задумке, пятая часть «Шрека» должна была выйти в кинотеатрах в 2019 году. Однако работу над мультфильмом приостановили.
На волне успеха новой ленты «Кот в сапогах 2: Последнее желание» решили возобновить работу. Официальной даты выхода мультфильма пока нет.
Последняя четвертая часть «Шрека» вышла в 2010 году. Чистая прибыль DreamWorks удвоилась за один квартал, а выручка выросла до 188,9 млн долларов.
С 2001 года все части фильмов про Шрека и героев мультфильма принесли студии 2,9 млрд долларов.