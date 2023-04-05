5 апреля
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Жизнь

DreamWorks приступила к работе над пятой частью «Шрека»

Компания DreamWorks начала работать над мультфильмом «Шрек 5». Киностудия находится на стадии продакшена. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

"Шрек".
"Шрек".
Кинопоиск.

Студия ведет переговоры об участии актеров из прошлых частей франшизы — Майка Майерса, Камерон Диас и Эдди Мерфи.

По словам творческого партнера DreamWorks Криса Меледандри, актеры с энтузиазмом ждут возвращения.

По задумке, пятая часть «Шрека» должна была выйти в кинотеатрах в 2019 году. Однако работу над мультфильмом приостановили.

На волне успеха новой ленты «Кот в сапогах 2: Последнее желание» решили возобновить работу. Официальной даты выхода мультфильма пока нет.

Последняя четвертая часть «Шрека» вышла в 2010 году. Чистая прибыль DreamWorks удвоилась за один квартал, а выручка выросла до 188,9 млн долларов.

С 2001 года все части фильмов про Шрека и героев мультфильма принесли студии 2,9 млрд долларов.

Ранее фильм «Джон Уик 4» возглавил российский кинопрокат.

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