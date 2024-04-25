В день Пасхи нужно отпускать старые обиды и прощать всех людей, которые когда-либо причиняли боль.
В Священное Воскресенье было принято делиться едой с нуждающимися. Это касается не только еды или денег, но и настроения. В Пасху принято дарить улыбки и прощение тому, кто их попросит.
Пребывать в хорошем настроении нужно не только в день Пасхи, но и целую неделю после нее.
Важно знать в меру во всем. Священники рекомендуют в праздник из алкоголя употреблять только вино.
Нагружать себя без лишней надобности не стоит. Однако если рабочий график не позволяет сходить в церковь, то в этом нет ничего страшного.
Это не касается мелких бытовых вопросов. Однако следует помнить, что уборка не должна мешать праздничному настроению.
На Пасху нельзя скорбеть — скорбь противоречит праздничному духу.
Все, что осталось на праздничном столе от яиц, куличей и всего недоеденного, следует отдать животным и птицам. Отправлять остатки в мусорное ведро категорически нельзя.
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