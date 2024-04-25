25 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Что категорически нельзя делать на Пасху — 2024. Запреты главного христианского праздника

Пасха — это самый важный православный праздник, к которому верующие готовятся заранее. Помимо вековых традиций и символов с ним связаны запреты, которые неукоснительно соблюдают христиане в дни торжества. Подробнее о том, что нельзя делать на Пасху, расскажет altapress.ru.

Кулич, пасха и крашеные яйца
Кулич, пасха и крашеные яйца
СС0
1
Носить в себе обиду

В день Пасхи нужно отпускать старые обиды и прощать всех людей, которые когда-либо причиняли боль.

2
Быть жадным

В Священное Воскресенье было принято делиться едой с нуждающимися. Это касается не только еды или денег, но и настроения. В Пасху принято дарить улыбки и прощение тому, кто их попросит.

3
Унывать и предаваться грусти

Пребывать в хорошем настроении нужно не только в день Пасхи, но и целую неделю после нее.

4
Злоупотреблять едой и алкоголем

Важно знать в меру во всем. Священники рекомендуют в праздник из алкоголя употреблять только вино.

5
Работать в ущерб празднованию

Нагружать себя без лишней надобности не стоит. Однако если рабочий график не позволяет сходить в церковь, то в этом нет ничего страшного.

6
Убираться в доме

Это не касается мелких бытовых вопросов. Однако следует помнить, что уборка не должна мешать праздничному настроению.

7
Ходить на кладбище

На Пасху нельзя скорбеть — скорбь противоречит праздничному духу.

8
Выбрасывать остатки пасхальной еды

Все, что осталось на праздничном столе от яиц, куличей и всего недоеденного, следует отдать животным и птицам. Отправлять остатки в мусорное ведро категорически нельзя.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Летний хит — гонки на лодках «Дракон»
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Летний театральный лагерь «Первая сцена»
Премьера «Саша, привет»
Повеселиться на «Ночь музеев — 2024»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость