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Жизнь

Что категорически запрещается делать 19 февраля. Народные приметы на день Вукола

19 февраля отмечено в народном календаре днем Вукола. Другие названия праздника: «Телятник», «Телятница». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Народные традиции 19 февраля

В этот день, как и накануне, особое внимание уделяли коровам, заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Считалось, что с этого дня начинают появляться на свет телята (таких телят, родившихся в феврале, называли жуколами). Крестьяне так и говорили: «Придут Вуколы — перетелятся все жуколы». Стельным коровам в этот день давали много корма. Причем лучшего. Хлев окуривали чабрецом, чтобы телята у коров рождались крепкими, а молоко было вкусным.

С появлением телят был также связан обряд моления молока. По истечении 12 удоев после отела, когда молоко становилось годным к употреблению, хозяйки на нём варили кашу. Старшая женщина в доме ставила горшок с кашей в чашку с овсом и обкладывала сеном, а затем всю эту конструкцию трижды поднимала над головой и приговаривала: «На сто бычков! На тысячу телушек!». После этого вся семья садилась за стол и съедала кашу. Сено и овес отдавали корове, а приволоку (пенку, снятую с каши) — теленку.

На Вукола вспоминали приметы, связанные с коровами: «Если ласточка пролетит над коровой, та будет плохо доиться»; «Коли под копытом мокро, так корова молока убавит»; «Если принесет корова двойней одношерстных телят — к добру, разношерстных — к худу»; «Теленка по спине не гладь — захилеет».

19 февраля нельзя давать в долг. Причем не только деньги, но и вещи. Это приведет к несчастью. Ни в коем случае не нужно узнавать у беременных пол малыша. У ребенка может образоваться крупное родимое пятно.

Младенец.
Младенец.
unsplash.com

Народные приметы 19 февраля

  • Ласточка над коровой пролетела, та будет плохо доиться.
  • Коли под копытом мокро, так корова молока убавит.
  • Если у коровы родиться одношерстная двойня — быть добру, если разношерстная — к худу.
  • Нельзя гладить по спине теленка, иначе он будет хворать.
  • Если в этот день ударил мороз, весна будет бурной, а лето сухим и жарким.
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