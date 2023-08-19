19 августа
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Жизнь

Что категорически запрещено есть в Яблочный Спас 2023. Приметы и традиции 19 августа

Второй из трех Спасов, Яблочный, ежегодно отмечают 19 августа. Он приходится на Успенский пост, один из самых строгих в православии. О приметах, запретах и традициях праздника рассказывает altapress.ru.

Яблоки, фрукты, продукты.
Яблоки, фрукты, продукты.
pixabay.com/

Традиции Яблочного Спаса

В Древней Руси в середине августа начинали собирать созревшие яблоки. Блюда из них становились главным украшением стола.

Также в этот день отмечается Преображение Господне - важный в православии праздник. В этот день последователи Христа узнали о том, что он – Сын Божий.

В праздник принято освещать в церки виноград, как плоды нового урожая. Однако в Русской Церкви, в тех местах, где виноград не растет или не вызревает к этому времени, на праздник приносят в храм яблоки. Эти фрукты, заменяющие собой виноград, освящаются другой молитвой — "На освящение начаток овощей (плодов)".

В Яблочный Спас не принято есть мясо, жирную пищу и употреблять алкоголь. Но так как это все же праздник, то разрешается употребление рыбы и вина.

Яблоки, фрукты, продукты.
Яблоки, фрукты, продукты.
pixabay.com/

Что нельзя делать 19 августа?

  • Нельзя 19 августа в Яблочный Спас делать уборку, а также рукодельничать и заниматься ремонтными и полевыми работами, так как все эти действия – большой грех.
  • Не стоит в Яблочный Спас мыться в бане и мочить голову, иначе могут замучить негативные мысли.
  • Не рекомендуется красить волосы 19 августа. В противном случае можно попасть под чужое влияние, которое не самым лучшим образом отразится на жизни.
  • Запрещено купаться в реках. Русалки могут окружить и затянуть в царство Водяного, который сделает ослушавшегося своим вечным слугой.
  • Нельзя убивать и отгонять насекомых. Этим можно навлечь на себя мелкие неприятности, которые сильно испортят жизнь как тому, кто посмел поднять руку на насекомое, так и его близким.
Яблоки, фрукты, продукты.
Яблоки, фрукты, продукты.
pixabay.com/

Приметы Яблочного Спаса

  • Сухой день на второй Спас предвещает сухую осень, мокрый – мокрую осень, ясный – суровую зиму.
  • Появились рыжики – жди осенних опят.
  • Стадо к вечеру разревелось – к дождю.
  • Свиньи сильно валяются в грязи – перед ненастьем.
  • Ловятся караси с кровоподтеками – к дождю.
  • Узлы на пеньковых веревках разбухают и их трудно развязывать – к сырой погоде.
  • Гудки тепловозов и речных судов кажутся приглушенными – к улучшению погоды.
  • Жаркий и сухой день – к теплой осени.
  • Дождь идет – к осеннему ненастью.
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