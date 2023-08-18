Яблоки с кальмарами, куриной печенью и в кляре. Чем побаловать себя на Яблочный спас

Яблоки - универсальный продукт, который неплохо сочетается как со сладкими, так и сытными ингредиентами. Из них готовят кисло-сладкие соусы, пряные десерты и даже добавляют к морепродуктам. Altapress.ru предлагает вам побаловать себя и удивить гостей необычными блюдами на Яблочный Спас 2023.

Сладости

Из яблок можно приготовить экзотическое варенье с ананасом и имбирем. В процессе приготовления классического варенья к сиропу добавляют свежий или консервированный ананас и небольшое количество имбиря.

Ананас придает приятный тропический вкус, а имбирь - приятную нотку остроты и пряности. Варенье подойдет для блинчиков, выпечки и просто к чаю.

Приятно порадуют сладостью яблоки в кляре. Фруктовые колечки обмакивают в смесь из воды, муки и яйца, а затем жарят на большом количестве масла. Готовые кольца поливают карамельным сиропом.

Украшением стола станет яблочный крамбл. Это английский десерт, представляющий собой запеченные фрукты, покрытые крошкой из песочного теста. Отличным дополнением к нему станет шарик мороженого.

Яблоки, фрукты, продукты. pixabay.com/

Горячие блюда

Яблоки придадут сладкую кислинку горячим блюдам. Например, гаспачо. Фрукты, огурцы, лук и зелень нарезают на дольки и смешивают с лимонным соком, оливковым маслом и водой. Затем ингредиенты перемалывают в блендере до однородности. Блюдо подают холодным.

Не испортят яблоки даже суп. Их добавляют к обжаренному луку и чесноку и варят в курином или овощном бульоне. Не забывают про куркуму. Варят до готовности яблок, затем перебивают в пюре. Подают со сметаной или йогуртом.

Крем-суп. unsplash.com

Морепродукты

С яблоками даже готовят морепродукты. Так с фруктами подают кальмары, приготовленные на гриле. Готовое блюдо поливают сицилийской заправкой и соусом манго-маракуйя.

Также из яблок готовят крем для сельди с ржаным тостом и яйцом пашот. Фрукты тушат до размягчения с медом и солью. После пробивают в высокоскоростном блендере до кремообразной консистенции и подают с сельдью.

Рыба, морепродукты pixabay.com/

Салаты

Салат с яблоками и куриной печенью украсит стол к Яблочному спасу. Его заправляют медово-горчичным соусом и украшают грецкими орехами и зеленью.

Также шеф-повара советуют попробовать салат из яблок с авокадо, манго и креветками. Экзотическая комбинация сладости манго, кислинки яблок, нежности авокадо и морской свежести креветок делает блюдо невероятно вкусным и ярким.