С киви, льдом и семгой: altapress.ru собрал самые необычные рецепты окрошки

В день окрошки 30 мая рассказываем, как удивить гостей привычным блюдом с необычными ингредиентами.

Окрошка — прекрасное блюдо, которое может угодить почти каждому. Хочешь — салатом, хочешь — на кефире. Гурманы даже используют минеральную воду, уксус, пиво или томатный сок. Только ярые противники окрошки не принимают ее в любом виде.

А может, они просто знают не все рецепты? В день окрошки, 30 мая, altapress.ru для вас самые необычные ингредиенты для окрошки.

1 С картошкой в мундире Картошка! Да-да, даже стандартная для этого популярного летнего рецепта картошка может сделать блюдо оригинальным, если подать ее необычным образом. Приготовьте окрошку как обычно, только не спешите добавлять в нее картофель. Отварите картошку в мундире и горячей подайте к столу. Лучше всего подходит для окрошки на кефире. Картофель. unsplash.com

2 С жареной картошкой Еще одним необычным рецептом поделилась с нами читательница altapress.ru Мария Попова. Она советует использовать жареную картошку вместо вареной.

3 С семгой Семга. Кто-то любит класть в окрошку колбасу, кто-то использует курицу. А как давно вы пробовали окрошку с рыбой? Семга. unsplah.com

4 С киви Киви. Если вас заинтересовал рецепт с семгой, можно сделать блюдо еще более необычным. Добавьте к рыбной окрошке еще и киви и залейте салат кефиром с минеральной водой. "Бодрое киви". unsplash.com

5 Со льдом Лед. Налейте воду в формы для льда, можно еще положить в формочки укроп и убрать в морозилку. а после - добавить в блюдо. Готово! Вкусная холодная окрошка в жаркий летний день.

6 Со свеклой Свекла. Идеальный вариант для вегетарианцев. Можно полностью убрать мясо, колбасу или рыбу из блюда, или добавить свеклу и залить все кефиром. Свекла. Открытые источники.

"Моя знакомая делает окрошку на воде и лимонной кислоте, — рассказывает студентка Анна Шелехова. — Все сразу заливается и стоит, как суп. Обычно окрошку режут салатом, а потом перед употреблением добавляют квас. В холодильнике все хранится отдельно. В этом рецепте раствор с лимонной кислотой сразу добавляется в салат".

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