Шаман, депо и тайга. Евгений Дешевых рассказал, какие яркие туры сейчас готовят в Алтайском крае

Начальник управления по туризму и курортной деятельности края Евгений Дешевых во время пресс-конференции рассказал о новых турах, которые ждут жителей и гостей региона в этом году: железнодорожных, пеших и автомобильных.

«Алтай-пригород» вместе с туроперторами «Мой мир» и «Сириус-тур» готовят пять новых туров по краю, в том числе на озеро Яровое и в тайгу. Это перевозчик анонсировал в марте.

Организованная группа от 25 человек садится в отдельный вагон и под стук колес узнает новое об истории и культуре региона.

«Выходной на Яровом» Первый двухдневный тур у «Алтай-пригорода». Не думайте, что будете просто нежится на пляже, программа активная: экскурсия на «Бурсоль», гастротур в Немецкий район и поездки на другие лечебные озера. Сейчас организаторы продумывают трансфер и варианты размещения — в пик сезона мест часто не хватает. «Алтай железнодорожный» Профориентационный тур, где участники посещают железнодорожные предприятия станций Барнаул и Алтайская. Кроме того, их ждут экскурсии в музей железной дороги и уникальный в России учебный класс. Первые группы уже опробовали этот маршрут. «Легенды Алтая» Тур в село Полеводка к уже знакомому нам шаману Артему Игнатенко. Помимо прогулки по пестрому музею «Алтай. История России», участников тура ждет не менее яркий этнопарк «Легенда» и, возможно, даже консультация шамана. «Лесной спорт» Тур в Тягун, рассчитанный только на любителей зимнего спорта расширяется. Еще бы — ведь и летом в тайге есть чем заняться: беговые марафоны, триатлон, гонки вездеходов… «История родного края» Маршрут с размытым названием пока в стадии разработки. Точно известно, что сюда войдут обзорные экскурсии по городам, посещение музеев и природных достопримечательностей.

О стоимости новых туров еще неизвестно. Но по ценам уже действующих можно предположить, что поездки будут бюджетными. Например, путешествие в Бийск и Сростки с посещением архиерейского подворья, музеев Виталия Бианки и Василия Шукшина и прогулкой по Пикету обойдется взрослому от 1,1 тыс. рублей, а школьнику — от 850 рублей.

Напомним, что подобных экскурсионных туров уже 15. В 2022 году в них поучаствовали более 14 тыс. человек.

Развлечение с пользой

Новые экскурсии и туры готовят сотрудники Тигирекского заповедника, нацпарка Салаир и природного парка Предгорья Алтая.

Кандык. В национальном парке "Салаир". Ирина Пергаева. Салаир. ru.wikipedia.org

Подобные экскурсии в особо охраняемые природные территории помогают вызвать интерес и «прокачивать» туристический потенциал приграничных к ним зон. Например, подобным способом пытаются популяризировать отдых в горной Колывани.

«Есть замкнутый круг, когда турист не едет туда, потому что нет сервиса, негде разместиться, качественно поесть, а инвесторам неинтересно, потому что нет турпотока. Наша задача сформировать его — так разорвем круг, будет стимул вкладывать в развитие инфраструктуры», - сказал Евгений Дешевых.

Также он напомнил, что совершать познавательные путешествия стало легче самостоятельно — в 2ГИС появились алтайские экотропы. В этом материале altapress.ru собрал самые красивые.