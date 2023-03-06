6 марта
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Жизнь

Новые железнодорожные туры запустят в Алтайском крае

Пригородный перевозчик «Алтай-Пригород» планирует запустить пять новых железнодорожных туров для отдыхающих в Алтайском крае, сообщает ТАСС.

Новые пригородные поезда.
Новые пригородные поезда.
Пресс-служба правительства региона.

Маршруты под названием «Алтай железнодорожный», «История родного края», «Легенды Алтая», «Выходной на Яровом», «Лесной спорт» добавят в рамках программы «Познаем Алтай».

Пригородные поезда уже готовы возить туристов при заинтересованности туроператоров и наборе групп от 20 человек.

Стоимость поездки зависит от маршрута и начинается от 1,5 тыс. рублей за одного пассажира.

В 2022 году турпоездками перевозчика до Барнаула, Бийска, Сросток и Горно-Алтайска воспользовались более 14 тыс. путешественников.

Всего с момента запуска программы в 2010 году ее участниками стали 90 тыс. человек.

Ранее Монголия распахнула двери для российских туристов во всю ширь.

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