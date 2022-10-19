У вас дырка в ауре. Что говорит знаменитый шаман из Полеводки и как выглядит его обитель

Алтай — центр перерождения. По 12-балльной шкале магических мест — 12. И если главное место силы для мертвых — Белуха, то для живых — село Полеводка. В этом уверен шаман с совсем не мистическим именем Артем Игнатенко. В ходе пресс-тура, посвященного аудиогиду по Чуйскому тракту , altapress.ru посетил его музей «Алтай. История России» и узнал много нового об Алтае, об истории и о России. Но верить ли словам «проводника» — ваше дело.

Колодец знаний и древо познания

Музей-панорама «Алтай. История России» появился в Полеводке в 2014 году. Его главный экспонат — 23-метровая картина, где изображено, как зайсаны пишут письмо императрице о принятии их в состав Российской империи. Впрочем, мы ее почти и не увидели. Наша экскурсия началась с зимнего сада или, как Артем Игнатенко его называет, Велесова леса.

Там, в окружении зеленых растений, стоит любопытная конструкция, эдакое искусственное древо познания, которое обвила огромная змея. При этом из ствола «растет» рычащий медведь (будто бы пробуждающая мощь силы природы). На самой «коре» изображен старец с короной, которую венчает древний сакральный символ — трилистник (кто смотрел «Зачарованных», тот знает, как он выглядит).

Но и это еще не все. К дереву, а точнее, к его огромному дуплу примыкает скромненькая корабельная палуба. С нее можно пройти внутрь «растения», чтобы прочесть «кон рода».

«Слышали слова — исконный, на кону, испокон, закон, конь, конституция? — спрашивает Артем Игнатенко. — Это все, что нас делает сильней. База, фундамент. Это мировоззрение, знание, что нужно сделать, чтобы быть счастливым. Без кона тебя можно научить чему попало очень легко».

Но чтобы наконец-то получить кон, нужно пройти через «колодец знаний». По загадочному каменному коридору, обвешанному факелами (в целях пожарной безопасности — электрическими), мимо резервуаров с золотыми рыбками, мы проходим в подвал к неглубокому колодцу. Но шесть мигающих гирлянд, вытянувшиеся к воде и отражающиеся в ней же, создают «глубину» и делают его похожим на некий портал.

Музей-панорама «Алтай — История России». Ирина Пергаева. Музей-панорама «Алтай. История России». Ирина Пергаева.

«Смотрите в свое прошлое, — говорит шаман, указывая в колодец. — Оно у нас общее, но неясное, поэтому глаза надо расфокусировать и смотреть две-три минуты. Если вам ментальный вирус кто-то поставил, он уберется из подсознания».

Из-за всех сил пытаюсь расфокусировать взгляд, но не выходит. Он цепляется за длинный черный шланг, торчащий из стены «портала». Видимо, «прошлое» еще дорабатывается.

Посмотреть в колодец, говорит Игнатенко, половина успеха. И, наверное, поэтому остальные обряды у меня шли из рук вон плохо. Следующая комната с семью зеркалами, в которую мы заходили по одному, возможно, не закрыла мне «дырки в ауре», поэтому какой все-таки был указан кон внутри «дерева», — не вспомню. Или, быть может, это секретная информация, о которой нельзя писать — тут уж думайте сами.

Музей-панорама «Алтай. История России». Ирина Пергаева.

Великая миссия

Выйдя на улицу, шаман встает у «первых из восьми ворот Шамбалы» — большого белого кольца с засечками, которое охраняют грифоны. В этом сакральном месте он заводит разговор о судьбах Родины, к которым имеет непосредственное отношение. Чтобы не портить его своими домыслами, приведем этот монолог здесь, как он есть.

«Сейчас идут тектонические сдвиги в политическом ландшафте всей планеты. Центром возрождения всего человечества становится Шанхайская организация сотрудничества ( ШОС). В ее основе четыре страны: Монголия , Россия , Казахстан и Китай. Их объединяет священная для всех алтайцев гора Белуха — Уч-Сумер , по-алтайски».

ШОС). В ее основе четыре страны: Монголия Россия Казахстан и Китай. Их объединяет священная для всех алтайцев гора Белуха — Уч-Сумер по-алтайски». «На Алтае традиция: кто под какой горой сидит , тот так себя и называет. Даже ученые определили по генетике , что это прародина шумеров. О том , где находится Шамбала , вопрос уже не стоит. Буддисты , многие народы знают , но не дают в ход программы на возрождение , потому что все боятся обидеть какие-то религии».

тот так себя и называет. Даже ученые определили по генетике что это прародина шумеров. О том где находится Шамбала вопрос уже не стоит. Буддисты многие народы знают но не дают в ход программы на возрождение потому что все боятся обидеть какие-то религии». «Народы вокруг Белухи объединяет Алтай. В тюркском языке — „ал“ — „дающая сила Солнца“, а „тай“ — „берущая сила Луны“. Есть она в слове „КиТАЙ“. Язык помнит то , что народы головой забыли».

что народы головой забыли». «Считается , что Крым в России — это голова. Казань — сердце. Волга — пояс силы. А Алтай — матка. Сюда люди приезжают за сакральными знаниями. Те , которые были заложены в народах , культурах , традициях. Поэтому жить „по солнцу“ и „по луне“ — в самом слове „Алтай“».

Музей-панорама «Алтай — История России». Ирина Пергаева.

«Места силы — это те , что подключены к торсионным полям. Это информационные потоки , которые Земля помнит. Все , что есть на ней , живет в определенных программах-схемах. Это , в общем-то , очевидные вещи. Силы природы , ее энергия , родовые традиции — все человека делает сильнее».

что подключены к торсионным полям. Это информационные потоки которые Земля помнит. Все что есть на ней живет в определенных программах-схемах. Это в общем-то очевидные вещи. Силы природы ее энергия родовые традиции — все человека делает сильнее». «Русский язык — реально божественный. И он не совсем славянский. Заговори на „славянском“ — половину не поймете. В русском языке есть финно-угорские , тюркские , славянские корни. Три этноса определяют жизнь всей нации. Если получше изучите эти языки , вы свой до конца понять сможете. То же самое с культурой. А чтоб чужую изучать , нужно свою хоть маленько знать».

тюркские славянские корни. Три этноса определяют жизнь всей нации. Если получше изучите эти языки вы свой до конца понять сможете. То же самое с культурой. А чтоб чужую изучать нужно свою хоть маленько знать». «Духовное изменение пойдет из деревни со смешным названием Полеводка. Те , кто раньше говорили на древних языках , уже умерли. Я последний из этих „могикан“. Мне нужно научить 100 тыс. человек , чтобы они еще хотя бы по сто — и тогда мы возродимся».

Пантеон-система

Пройдя мимо художественной композиции со знаками Зодиака, мы оказываемся у Золотой бабы, алтайской хранительницы родовых традиций. В ее руках слегка колыхался от ветра рушник с красным узором.

Музей-панорама «Алтай — История России». Ирина Пергаева. Музей-панорама «Алтай — История России». Ирина Пергаева. Музей-панорама «Алтай — История России». Ирина Пергаева.

Здесь внезапно говорим о пушкинском Лукоморье. «Телецкое озеро видели на карте? — спрашивает Артем Игнатенко. — К бабке ходить не надо: море в виде лука. С натянутой стрелой-заливом Камга. У Арины Родионовны вся родня жила в Артыбаше. Есть кумандинска легенда о хане Солтоне. Вот и сказка о царе Салтане — сюжет один в один. Пушкин взял звездную книгу Коляды, смешал с легендой, и получилась сказка. Встречали, вообще, имя Салтан? Нет. Потому что это Солтон, кумандинское имя».

Полюбовавшись строящимся «логовом белой волчицы» — домиком для туристов, который задекорируют под скалу, мы направляемся к «самому волшебному месту нашей жизни». Объявив, что пришли с добром и миром, оказываемся в кругу цветных тотемов.

Они представляют целую систему, которая заключена в человеке, созданном по подобию божьему. Так, по словам Игнатенко, Сварог (огонь) живет в сердце и самом горячем органе человека — печени. Лада (женское начало) — это мозг, потому что женщина видит миллиард мелочей.

Музей-панорама «Алтай — История России». Ирина Пергаева. Музей-панорама «Алтай. История России». Ирина Пергаева. Музей-панорама «Алтай. История России». Ирина Пергаева.

Жива (вода) живет в почках, и ее убивает обида, зависть и месть. Стрибог (ветер) — это легкие. Макошь (мать сыра-земля) отвечает за пищеварительный тракт. Энергия Велеса (бога скота) — металл, поэтому он — кровь. А Мара — смерть.

Теперь мы знаем, к каким божествам нужно обращаться в целях профилактики.

Чтобы деньги были

Артем Игнатенко рассказал нам о правилах счастья и достатка.

Не сжигать желания на Новый год

— Нужно сжигать все плохое. Берем бумагу и пишем, от чего будем избавляться: лень, одиночество, нужда, список болезней. Не мечты сжигать надо — это враги нашу молодежь научили. Они сжигают мечты на Новый год, запивают шампанским, а потом ходят в туалет — на это даже смотреть страшно!

Хорошее надо сохранять. У нас в семье есть специальная тетрадь толстая, мы на празднике пишем туда все важное, что произошло за год. Кто мал и не умеет — тот рисует. У меня мать умерла в этом году, 20 лет писала. Знаете, как интересно?

Музей-панорама «Алтай. История России». Ирина Пергаева.

Говорить правильно

— Слово меняет мир — это и энергия, и информация. Поэтому важно говорить правильно. В русском языке девочку никогда не называли «молодец», а мальчика «красавчиком». Мальчик — молодец, а девочка — умница, красавица, звезда. Поэтому пока у нас в стране девочек будут называть «молодец», а мальчиков красавчиками, у нас нет будущего.

Не врать

— Велес помогает только тем, кто думает, говорит и делает одно и то же и слова не разбрасывает. Ты можешь промолчать, но за исконную брехню будешь наказан. Кармой, жизнью, Вселенной. Как ни назови, но счастье уйдет, если будешь врать осознанно.

Чтить традиции

— Тысячи лет предки выверяли традиции, как нужно сделать так, чтобы было хорошо. Это в природе сгармонизированно. У славян это называлось «православие». Это не было христианство, а «славить правь» — обитель славянских богов. Если твоя вера и знания едина, то ты не сомневаешься, идешь вперед и все хорошо. Такая база есть в любой народной культуре.

Шаман Артем Игнатенко в музее-панораме «Алтай — История России». Ирина Пергаева.

Не отмахиваться от денег

— Даже шуткой скажи, что деньги не главное — сразу все уйдут соседу, который их любит. Но не о них нужно думать. Деньги любят идти туда, где родятся новые деньги. Любая энергия хочет умножаться. Для этого нужна семья и земля. Мужик деньги добывает, а женщина правильно, личико к личику складывает и зеленой ленточкой перевязывает. Если твой мужик сидит за столом без рубахи, духи так и понимают, что это голодранец. У него никогда не будет денег.

Не класть мышей в кошелек

— Некоторые мыша в кошелек кладут для денег. Мыша! Это из серии «сожги мечту на Новый год». Еще крысу на кухне заведите, может, порядок наведет.

Не загадывать желания

— Это самая тупая поговорка. Ваши загадки в принципе никто разгадывать не собирается. Нужно подойти к Золотой бабе, дать монету, и сказать, что тебе надо. Не деньги, а благополучие, достаток, изобилие. Не ребенка, а сына или дочь. Не мужа, а любимого. Но перед этим нужно, чтобы она забрала одиночество.

Не брать левой рукой

— Берете всегда правой рукой, а даете левой. Берешь «по праву», даешь — «от сердца». Будешь все брать на сердце, оно не выдержит.

Музей-панорама «Алтай. История России». Ирина Пергаева.

«Это простые вещи, которым бабушки внучек учили. Не думал, что мне это придется вслух проговаривать», — в конце разговора разводит руками Артем Игнатенко.