Говорит Чуйский тракт. Почему новый аудиогид может заставить туриста свернуть с одной из самых красивых дорог мира

«Наш гид самый эмоциональный», — говорят сотрудники «Алтайтурцентра», создатели театрализованного аудиопутешествия « Чуйский тракт. С тобой по пути ». Чтобы проверить это утверждение, корреспонденты altapress.ru отправились из Барнаула в дорогу. Как кричит красавица Катунь, что рассказывает Чуйский тракт и при чем тут вода на Марсе — в нашем материале.

С нами говорит дорога

Аудиопутешествие начинается на 212-м километре Чуйского тракта. Как говорит нам голос, здесь около 1 тыс. лет назад человек впервые прошел по вьючной тропе, соединив Сибирь и Азию. Выехали в 8 утра. Туман как будто специально залил все вокруг так, чтобы остались только мы, дорога и загадочный гид.

Если вы думаете, что заголовок к нашему тексту — шутка, то ошибаетесь. Чуйский тракт и есть этот гид.

Он не обычный лектор, который может усыпить, а увлеченный рассказчик с приятным баритоном, записанным на профессиональной студии.

Истории диктора дополняют соответствующие интершумы. Они — легкие и ненавязчивые штрихи, которые хорошо погружают путника в повествование. В начале пути мы слышим шум Чуи и звон клинков — кажется, что в тумане вот-вот блеснет боевое железо, представляем, как по этой дороге двигались кочевники.

Также в запись вкрапляются элементы настоящего аудиоспектакля. Так, например, мы можем услышать, как Герман Титов в «Востоке-2» переговаривался с ЦУП о своем самочувствии, а мистический Хан Алтай злился на убежавшую от него дочь Катунь.

Слышим мы и настоящие голоса Чуйского тракта: авторы дозированно используют архивные записи тех, о ком без конца говорят в Алтайском крае. Это те же Титов, Рождественский и Шукшин.

Также нужно упомянуть и музыкальное сопровождение. На фоне звучит приглушенная оркестровая, тонизирующая музыка, которая вкупе с текстом может выбить слезу у особенно патриотично настроенных слушателей.

Чуйский тракт. Машина. Поездка. Ирина Пергаева.

В общем, саунд-дизайн, на беглый взгляд непрофессионала, весьма хорош.

Всего для гида записали 18 треков, каждый из которых занимает 9−10 минут. Как рассказывает руководитель проекта и сотрудник Алтайтурцентра Анна Скобова, «главы» старались делать краткими и емкими, чтобы не «приедались».

Легенды и наука

Туристский информационный центр вместе с Управлением по развитию туризма и курортной деятельности задумали этот проект к 100-летию Чуйского тракта, как дороги стратегического значения. Создали его на средства госпрограммы «Развитие туризма в Алтайском крае».

Анна Скобова,

руководитель проекта:

Очень долго думали, какие локации включить: много интересного. Основная задача была в том, чтобы рассказать об истории дороги, которая сама по себе достопримечательность. Важно было и показать, что по пути в «горы» можно увидеть много интересного и в Алтайском крае. Поэтому мы включили разные, на первый взгляд объекты, которые объединил Чуйский тракт. Доказываем, что, если чуть-чуть с него свернуть, узнаете много интересного.

Елена Грехова , создатель музея Чуйского тракта. Ирина Пергаева.

Авторы хотели сделать гид не только увлекательным, но и развлекательным, поэтому обращались и к научным данным, и к легендам, с которыми Алтай неразрывно связан. Информацию, которая требовала точность и достоверность, проверяли сотрудники музеев и университетов.

Работала над гидом и создательница музея Чуйского тракта Елена Грехова. «Честно говоря, даже немного испугалась, — признается она. — В своей жизни я провела много экскурсий, поэтому знаю, что это такое. Но аудиогид, тем более театрализованный — это совершенно новое для меня».

По электронной почте Елена Грехова передавала материалы об истории Чуйского тракта и отдельным локациям. Авторы (наши коллеги-журналисты) перерабатывали его, адаптировали под формат гида, и то, что вышло, высылали на проверку достоверности. Неточности исправляли, и текст шел в работу.

Около 5,5 тыс. человек послушали гид на IZI.TRAVEL и visitaltai.info за месяц.

Музей Чуйского тракта. Ирина Пергаева.

О чем гид

О великих земляках

Итак, три трека рассказывают непосредственно о самой дороге и ее истории. Остальные — о локациях, которые встречаются по пути. Каждая запись воспроизводится по своей геометке: фрагменты привязаны к точкам на карте IZI.TRAVEL.

Первая запись — вступительная и рассказывает о значении Чуйского тракта и появлении вьючной дороги.

На 247 км мы внезапно начинаем слушать обрывки песен, будто кто-то переключает радиостанции: «Позвони мне, позвони», «Я возьму этот большой мир», «Песня о далекой родине» и другие. Это, естественно, трек о Косихе, речь в которой идет о Роберте Рождественском. Здесь мы и узнали о том, как познакомились его родители, как проходило его военное детство, о творчестве и сотрудничестве с композиторами, а также фестивале и музее.

Чуйский тракт. Машина. Поездка. Ирина Пергаева.

И в этом я нашла один, но все же значимый, недостаток аудиогида. Информацию о музее турист слышит уже после того, как давно проехал Косиху. Если он захочет его посетить (а по задумке авторов должен, они ведь вызывают интерес), либо придется жать по тормозам и возвращаться назад. Либо посетить музей на обратном пути.

И не факт, что он это сделает: впечатления об услышанном со временем сотрутся и человек решит, что не очень-то и хотел; или слишком устанет, ведь это будет уже совсем конец путешествия, либо вовсе забудет.

В общем, будет более удачным настроить гид так, чтобы трек включался раньше, чем на повороте к селу: у заинтересовавшегося человека появится шанс не проехать его.

Та же история с 259-м километром, где расположено село Полковниково. Нас увлекли историей о Германе Титове, рассказали о его пути и человеческих качествах. Поведали и о его талантливом отце: именно он положил начало музею… который мы уже успели проехать.

О дороге и реках

В Бийске туристов ждет информация о музее Чуйского тракта и прототипе Кольки Снегирева. Проезжая по мосту над Бией, он услышит легенды о ее слиянии с Катунью от эдакого мудрого старца, чей голос и манера чтения почему-то напоминает Ивана Охлобыстина. Это забавно, привлекает внимание.

Музей Чуйского тракта. Нулевой километр. Ирина Пергаева.

Дальше мы услышим и информацию о старом Чуйском тракте, который, по мнению некоторых историков, был северным ответвлением Великого Шелкового пути. Путник узнает, почему современная дорога, по которой он движется, проложена совсем по иному маршруту.

Расскажут ему и о советском периоде дороги: труде заключенных, уникальном Ининском мосте. Внезапно встряхнут жуткой легендой о белой даме, которая заставляла водителей ехать прямо под откос или пугала их медвежьим лицом. Слушать подобное было необычно: такую страшилку впору рассказывать ночью у костра. А вот ночью в машине — не посоветую.

Далее легенды и предания, в том числе и о Катуни, плавно перетекают в информацию о музее-панораме «Алтай — История России» у села Полеводка. Он посвящен истории малых коренных народов. Неподготовленных посетителей может сразить своей эклектикой. Об этом музее и его эксцентричном руководителе, шамане с необычным именем Артеме Игнатенко мы отдельно расскажем в другом тексте.

Шаман Артем Игнатенко в музее-панораме «Алтай — История России». Ирина Пергаева. Музей-панорама «Алтай — История России». Ирина Пергаева. Музей-панорама «Алтай — История России». Ирина Пергаева.

О невероятных открытиях

Конечно, не обошел гид и шукшинскую тему, в штрихах рассказав о поступлении будущей легенды во ВГИК, подробнее о лентах, которые снимал на Алтае и неразрывно связанным с этим памятник на Пикете.

Самой горе посвятили отдельный трек, где раскрыли его, как археологический объект. Здесь находится два крупных древних некрополя, следы от крепости-городища. Ученые даже выделили отдельную археологическую культуру — сростинскую.

Подробно гид рассказал о кумандинской культуре и уникальном рельефе у села Платово — «гигантской ряби течения». Земля в этой степи собрана складками, как морские волны. Оказалось, что, изучая эту территорию, ученые удостоверились, что на Марсе была вода. Почему и как — послушаете сами.

«Бирюзовая Катунь» осенью. Ирина Пергаева.

Как и о «месте тысячи молний» — так исследователи назвали треугольник между Маймой, Платово и горой Бабырган. Сочетание научных фактов и легенд будет в этой части и в рассказе о «лунном» озере Ая и Чертовом пальце. Тут, кстати, мы неожиданно услышим комментарий геолога. Ранее голосов экспертов в этом аудиогиде не было.

О будущем

Последняя точка на карте — «Бирюзовая Катунь». Тут узнаете о развитии особой экономической зоны, фестивалях, а также памятниках природы — Большой Тавдинской пещере, Долине гротов и других.

Завершается аудиогид рассказом о том, как менялся Чуйский тракт в последние десятилетия, и что его ждет в будущем.

Тропа предков на «Бирюзовой Катуни». Ирина Пергаева. «Бирюзовая Катунь» осенью. Ирина Пергаева. Памятник Рериху на «Бирюзовой Катуни». Ирина Пергаева.

После этого гид замолкает, а мы, будто прочитав увлекательную серию книг, ждем продолжения.

Елена Грехова,

создатель музея Чуйского тракта:

Мне кажется, можно было подробнее коснуться старого участка Чуйского тракта и «командировок» — лагерей, куда ссылали заключенных, которые строили дорогу. Тема, правда, непростая. Но этим и многими другим интересным можно будет расширить гид.

Руководитель проекта Анна Скобова вслед за этими словами немного раскрыла планы Алтайтурцентра. Не ранее следующего года команда планирует аудиогид по старому участку Чуйского тракта.

Как послушать

Искать записи нужно в одном из самых популярных порталов для аудиогидов IZI.TRAVEL. Любой пользователь может послушать его на сайте или, скачав бесплатное мобильное приложение. Требуется лишь вбить в поиск название «Чуйский тракт. С тобой по пути».