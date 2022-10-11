Баня, рыбалка и экотропы. Пять неочевидных мест для отдыха в Алтайском крае

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Экотропы Чинетинского заказника

Волчья тропа — 14 км по прямой, вокруг леса, и даже дикие животные (косули, лоси, маралы, птицы и насекомые). Тропа без подъемов и спусков, поэтому можно спокойно идти и наслаждаться природой.

Медвежья тропа — это кольцевой маршрут, 17 км среди перевалов, высокогорных плато и ущельев. Здесь есть смотровые площадки, пещеры и ручьи, родники, подкормочные площадки для диких животных.

Экотропа «Волчья». altpriroda.ru

Обе тропы работают с мая по октябрь.

Адрес: из Барнаула необходимо доехать до села Харлово Краснощековского района, а затем (если добираться самостоятельно) — до села Генералка, но нужен автомобиль повышенной проходимости.