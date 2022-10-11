11 октября
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Туризм

Баня, рыбалка и экотропы. Пять неочевидных мест для отдыха в Алтайском крае

  1. Экотропы Чинетинского заказника
  2. База отдыха «Охотничье хозяйство»
  3. Бийск
  4. Рыбацкая деревня
  5. Кержацкие палати
  6. Гостевой дом Gaestehaus

Осенью число мест для туристического отдыха стремительно сокращается. А душа порой просит отпуска не меньше, чем летом. Altapress.ru нашел несколько интересных мест в пределах Алтайского края, куда можно съездить на пару дней.

1
Экотропы Чинетинского заказника

Волчья тропа — 14 км по прямой, вокруг леса, и даже дикие животные (косули, лоси, маралы, птицы и насекомые). Тропа без подъемов и спусков, поэтому можно спокойно идти и наслаждаться природой.

Медвежья тропа — это кольцевой маршрут, 17 км среди перевалов, высокогорных плато и ущельев. Здесь есть смотровые площадки, пещеры и ручьи, родники, подкормочные площадки для диких животных.

Экотропа «Волчья».
Экотропа «Волчья».
altpriroda.ru

Обе тропы работают с мая по октябрь.

Адрес: из Барнаула необходимо доехать до села Харлово Краснощековского района, а затем (если добираться самостоятельно) — до села Генералка, но нужен автомобиль повышенной проходимости.

Тропу рекомендуют проходить в сопровождении государственного инспектора КГБУ «Алтайприрода»: это важно для безопасности. К тому же, сотрудники заказника лучше любого экскурсовода расскажут обо всем вокруг и покажут, где увидеть зверей. Условия сопровождения можно уточнить по телефону: +7 (3852) 53-81-91.

2
База отдыха «Охотничье хозяйство»

Находится рядом с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Отсюда открывается красивый вид на холмы и реку Катунь. На базе есть теплые домики (и даже с камином), баня с бильярдом, бассейн. Можно заказать конную прогулку или джип-тур, а зимой прокатиться на снегоходе.

База отдыха «Охотничье хозяйство»
База отдыха «Охотничье хозяйство»
visitaltai.info

На территории базы находится небольшой контактный зоопарк, где живут кролики, козы, кони, пятнистые олени, страус и волк.

Адрес: территория Урочище Талдушка, 3/1.

3
Бийск

Да, не удивляйтесь. Во-первых, сюда легко добраться. Во-вторых, здесь есть вся необходимая туристу инфраструктура: гостиницы, еда, развлечения. В-третьих, красивый исторический центр, «старый город», подходящий для атмосферных фото.

Пассаж купца Фирсова в Бийске.
Пассаж купца Фирсова в Бийске.
Евгений Кучинев в vk.com/urbanhistory

Вот что точно стоит посмотреть: пассажи Фирсова и Второва, да и вообще всю ул. Льва Толстого, Успенский собор, усадьбу Асанова, торговый дом Осипова, памятник Петру I, исторический нулевой километр Чуйского тракта, краеведческий музей имени Бианки, комплекс «Архиерейское подворье».

Вообще список памятников архитектуры Бийска — в открытом доступе: можно открыть карту и путешествовать по ней. Только обязательно пешком.

4
Рыбацкая деревня

Это круглогодичный агротуристический комплекс. Рыбаки приезжают сюда, чтобы получить хороший улов, но можно и просто отдохнуть.

«Рыбацкая деревня» в Белокурихе.
«Рыбацкая деревня» в Белокурихе.
фото владельцев в 2gis.ru

На территории в 30 га расположены открытые беседки с площадками для мангалов и качелями, три гостевых дома, бани и детская площадка. Оборудованы два искусственных водоема, в которых водятся форель, карп и карась. Работает кафе казахской кухни, где, кстати, могут приготовить пойманную рыбу.

Адрес: Белокуриха, ул. Нижняя, 23, к1.

5
Кержацкие палати

Altapress.ru уже писал о Татьяне Чуфеневой, хозяйке этого старообрядческого гостиничного дома, возродившегося из прадедушкиной усадьбы. Когда-то она была одноэтажная, а теперь на втором этаже гостевые комнаты.

Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой.
Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой.
Анна Зайкова.

Можно попариться в бане, провести фотосессию в традиционном костюме, попить чай на уютной веранде, посидеть в беседке, пожарить шашлыки на мангале, порыбачить… Посетить экскурсии: по Солоновке, образованной в 1643 году, по долине реки Солоновочка, в ущелье Щеки реки Песчаная, по красивейшему серпантину на гору Толстуха, к каменным столбам Татарника и по многим другим местам.

Адрес: село Солоновка, ул. Советская, 18.

6
Гостевой дом Gaestehaus

Находится в Немецком национальном районе. В зоне досягаемости на автомобиле — озера Славгородского и Бурлинского районов, зоопарк (в селе Подсосново на конеферме СПК «ПЗ колхоз им. Кирова»). В окрестностях популярны велосипедные и пешие прогулки.

Гостевой дом Gaestehaus.
Гостевой дом Gaestehaus.
wsgh.ru/hotel.php

Практически в каждом селе района работают этнографические музеи, а в райцентре Гальбштадт — музей истории Немецкого национального района.

Адрес: село Шумановка, ул. Ленина, 55.

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