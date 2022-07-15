В доме есть душа. Как староверка из далекого алтайского села развивает агротуризм и делает жизнь соседей лучше

Первая ассоциация при слове «староверы» — Агафья Лыкова. Что-то далекое, таежное, скрытное. Наша героиня Татьяна Чуфенева из села Солоновка Смоленского района ни от кого не скрывается. А наоборот — зовет всех в свой гостиничный дом «Кержацкие палати» и знакомит со старинной культурой. Корреспонденты altapress.ru побывали у нее в гостях и узнали, как память предков помогает ей жить в гармонии, а принципы — улучшать село.

Преемственность

«Кержацкие палати» — это не просто бренд или экзотическое название. Кержаки — выходцы из староверов с Кержань-­реки, которые уходили из родных мест от преследований при Никоновской реформе. «Сначала наша семья уехала в Солонешенский район, в поселок Искры, потому что хотелось более скрытно жить. А когда к 1925 году гнет на веру ослаб, выбирались поближе к центру, к Бийску, где шел товарообмен», — рассказывает Татьяна.

Дом 1895 года постройки прадед выкупил у зажиточного крестьянина и перевез в него всю семью. Собеседница подчеркивает: благодаря староверам, русские освоили Сибирь.

«Я и сейчас вижу тенденцию „из города в село“. Так же переехали и мы», — рассказывает Татьяна. Она — коренная жительница Солоновки, но некоторое время жила в Москве с мужем, работала стюардессой. Однако назад потянули особые чувства к близким, которые остались здесь, и родные места. И не давали покоя слова бабушки: «Очень жаль тятин дом».

Вышло так, что родовое гнездо 10 лет оставалось без хозяйской руки. Его вместе с участком решили восстановить — по рассказам бабушки и ее племянницы, а также по старым снимкам. Поставили фотографически точный забор с калиткой, сохранили родовой камень у центрального входа. «Он положен прадедом и привезен из Солонешенского района. Чем больше и крепче семья, тем и крепче выбирался камень. Из— под него шесть тележек земли вытащено. Мы в этом убедились во время ремонта: периодически перетаскивали с места на место, но оставили, потому что у нас тоже большая дружная семья», — объясняет Татьяна.

Кое-что адаптировали и под современные реалии: так, на месте стоянки подвод стали парковаться автомобили. «У моего прадеда Иосифа Лукича часто останавливались люди на постой — по соседней дороге шли обозы», — рассказывает хозяйка.

Изначально семья и не собиралась заниматься, как они говорят, «гостеприимством». Просто хотели прибрать усадьбу для себя и друзей. Но вскоре поняли: дом слишком большой.

И вот однажды, семь лет назад, гости просто не вошли в существующие в Солоновке два туристических дома — и Татьяна Чуфенева, как ее прадед, приняла их на постой и продолжает делать это до сих пор. В отличие от двух своих друзей-конкурентов «Кержацкие палати» работают круглый год.

Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова.

Сердце дома

Одноэтажный, крепкий прадедушкин дом оказался внутри роскошного двухэтажного. Хотелось не только расширить строение, но сохранить и то, что было передано предками. «Здесь никто не жил 10 лет, но дом так поражал своей красотой и мощностью, что просто не поднялась рука раскатать его на дрова. Такой люди когда-то могли собрать за три-четыре дня. Мы семь лет постоянно в нем живем и до сих пор что-то делаем. Может быть, если бы были рядом знающие мастера, управились бы быстрее и больше сохранили. Как бог дал», — говорит Татьяна.

Старая часть дома — две просторные комнаты. Стены одной из них пришлось закрыть вагонкой: они не сохранились в привлекательном виде. Зато во второй темные массивные брусья на виду. И пол тоже настоящий. То есть, это действительно стесанные полубревна, сидящие в пазах. А под ними — подпол в человеческий рост для хранения запасов.

Он очень важен для дома староверов, ведь они веками сохраняют принцип пользоваться только натуральным хозяйством. «Очень мало берем из миру. Моя мама тоже в Солоновке живет, птицу выращивает, сестра говядину дает, брат — свинину. Один местный выходец из староверов доставляет масло растительное из шелушеной семечки», — рассказывает собеседница. Также в доме соблюдают пост, а во время важных праздников, например, Пасхи — вовсе не работают.

Все, что понравилось за столом, гости могут взять с собой. Разумеется, есть и свой огород, когда-то старательно вычищенный от клена. Клубнику, яблоки и прочие продукты можно брать прямо с куста.

Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова.

«Вот конопля», — хозяйка дома показывает на расшитый узорами белоснежный рушник, висящий на стене. По таким вышивкам буквально можно читать историю места. Например, коноплю здесь когда-то возделывали в промышленных целях.

А вот двуглавый орел с недостающим кусочком ткани — прабабушка Федора Трофимовна не успела завершить «Падение царской власти». На тканях, как на озере Светлом, обосновались лебеди. На другой работе разместились грифоны — культурный отголосок близкого торгового пути. На соседнем рушнике зацвели васильки, которые символизируют медосбор. Староверам нельзя есть сахар, поэтому мед — их «кормилец», все консервируется на нем.

Об истории семьи рассказывает работа с многочисленными человечками — у прадеда было 13 детей. Последней в этом доме родилась бабушка Татьяны.

На главном месте — божничке — лежит рушник с соболями и веточками черемухи. «Она — дикорос. Эти растения поначалу помогали выживать переселенцам. А соболя — первое, что шло на товарообмен», — объясняет хозяйка. В этом углу любил сидеть Иосиф Лукич. Место его жены — у русской печи, которая занимала полкомнаты. От нее были набиты полати, на которых спала многочисленная ребятня.

Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова.

Приятная старина

Здесь же, на первом этаже, находится большой обеденный зал и кухня для гостей. Там помощники Татьяны готовят хлеб, пироги и прочие вкусности для сельского арт-буфета — о нем расскажем чуть позже.

Этажом выше — четыре уютные гостевые комнаты. Все они — с выходом на балкон, откуда открывается вид на зеленые вершины или на Солоновку. Здесь же расположены кресла, в которые можно забраться и почитать книгу. Хозяева стараются, чтобы гости проводили как можно больше времени на свежем воздухе.

Каждая комната в доме наполнена приятными мелочами. То тут, то там стены украшают натюрморты — спелые тыквы, цветущие пионы. Это работы местной учительницы музыки, которые можно снять и приобрести или заказать. По полам разбросаны цветные половички, всюду белоснежные вязаные салфеточки, скатерти, элементы занавесок — навевают приятные детские воспоминания об отдыхе у бабушки.

Татьяна, можно сказать, собрала вокруг себя команду мастериц и умельцев. Одна ее подруга оплела зеркала в технике макраме, сделала подвесные прикроватные столики и кресло. Другая — создала кружки, плафоны и мыльницы из солоновской глины. Сосед дядя Валера вместе с хозяином дома создали многочисленные резные элементы, которые обрамляют балкон, пространство у лестницы и многие другие локации. Местный мастер изготовил узорчатую деревянную мебель. Все вместе это каким-то чудесным образом выглядит чем-то нерушимым, вечноуютным.

Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова.

Это ощущение подкрепляют и многочисленные старинные вещицы, наполняющие дом. В одной из комнат стоят железные ретро-кровати на пружинах. «Некоторые гости их специально бронируют: любили отдыхать у бабушек на таких», — отмечает собеседница. Под хранение вещей оставили настоящий свадебный сундук, изготовленный в 1895 году. И тумбу, выкупленную на аукционе — она принадлежала бийской семье купцов Кузнецовых, не переживших раскулачивание.

«Часть предметов — от нашей семьи, часть кто-то принес, зная, что мы не старьевщики и не продаем ничего. Очень многое в быту используем. Каждую деталь стараемся подобрать к месту. Все удивляются, что душа есть в доме. Просто делали для себя», — улыбается Татьяна.

Самому стать частью этого антуража можно, облачившись в традиционный костюм. В доме хранятся десяток платьев от солоновской мастерицы Галины и несколько нарядов советского периода. «Сделали небольшую выставку небольшую, периодически кто-то примеряет и фотографируется у берез или картошки. А если уж совсем хочется услышать — к чему, какая деталь, и какой перед ними костюм, приглашаем Галину с ее большой коллекцией», — рассказывает собеседница.

Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова.

Улучшить жизнь

Еще одно большое дело Татьяны Чуфеневой — аптека и арт-буфет «Клуб Ок».

Взялась за это не просто так: однажды в Солоновке просто стало негде купить лекарства. На улице, где в 1991 году закрылся маслосырзавод, она выкупила домик рабочих. Получив лицензию, открыла аптеку, которой теперь пользуются все жители села. «Мы просто решили, что это в наших силах», — говорит хозяйка.

А туристы могут найти в лавке местные продукты: кофе, шампуни, мыло, чаи. У самого здания выращивают лекарственные растения — иван-чай, ромашку аптечную и многое другое.

В этом же домике работает мини-салон красоты: парикмахерская и мастерская маникюра. А также арт-буфет «Клуб Ок». Это еще один социальный проект. В Солоновке нет своего Дома культуры. Например, творческим коллективам приходится заниматься в зале сельсовета. А Татьяна собрала под своей крышей рукодельниц и даже организовала мини-хор.

Аптека и «КлубОк» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова. Аптека и «КлубОк» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова. Аптека и «КлубОк» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова. Аптека и «КлубОк» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова.

В арт-буфете любители творчества могут собраться, обменяться опытом и просто хорошо провести время за чашкой травяного чая с пирогом. Все стены увешаны цветными вязаными салфетками, носками, картинами — все это можно купить в качестве полезного сувенира. А после чаепития — забрать чашку из местной глины с собой.

Но и на этом Татьяна останавливаться не намерена. Она мечтает отремонтировать местный клуб, а также открыть музей, который бы отражал старообрядчество и старинную жизнь. Экспонаты уже есть — нужно найти подходящий дом и… семью.

Татьяна Чуфенева:

Это должен быть не пыльный музей, которых уже много. Он должен наглядно показывать, каким когда-то было село: старинный дом, чтобы жила семья, был приусадебный участок, хозяйство, где можно посмотреть корову, чушку, курицу. Все движется, хлеб в печке печется. А не так, чтобы поставили вещи «ходите-смотрите» — а к чему они, как применялись? Никто не видит.

Аптека и «КлубОк» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова.