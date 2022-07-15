В доме есть душа. Как староверка из далекого алтайского села развивает агротуризм и делает жизнь соседей лучше

Преемственность
«Кержацкие палати» — это не просто бренд или экзотическое название. Кержаки — выходцы из староверов с Кержань-реки, которые уходили из родных мест от преследований при Никоновской реформе. «Сначала наша семья уехала в Солонешенский район, в поселок Искры, потому что хотелось более скрытно жить. А когда к 1925 году гнет на веру ослаб, выбирались поближе к центру, к Бийску, где шел товарообмен», — рассказывает Татьяна.
Дом 1895 года постройки прадед выкупил у зажиточного крестьянина и перевез в него всю семью. Собеседница подчеркивает: благодаря староверам, русские освоили Сибирь.
«Я и сейчас вижу тенденцию „из города в село“. Так же переехали и мы», — рассказывает Татьяна. Она — коренная жительница Солоновки, но некоторое время жила в Москве с мужем, работала стюардессой. Однако назад потянули особые чувства к близким, которые остались здесь, и родные места. И не давали покоя слова бабушки: «Очень жаль тятин дом».
Вышло так, что родовое гнездо 10 лет оставалось без хозяйской руки. Его вместе с участком решили восстановить — по рассказам бабушки и ее племянницы, а также по старым снимкам. Поставили фотографически точный забор с калиткой, сохранили родовой камень у центрального входа. «Он положен прадедом и привезен из Солонешенского района. Чем больше и крепче семья, тем и крепче выбирался камень. Из— под него шесть тележек земли вытащено. Мы в этом убедились во время ремонта: периодически перетаскивали с места на место, но оставили, потому что у нас тоже большая дружная семья», — объясняет Татьяна.
Кое-что адаптировали и под современные реалии: так, на месте стоянки подвод стали парковаться автомобили. «У моего прадеда Иосифа Лукича часто останавливались люди на постой — по соседней дороге шли обозы», — рассказывает хозяйка.
Изначально семья и не собиралась заниматься, как они говорят, «гостеприимством». Просто хотели прибрать усадьбу для себя и друзей. Но вскоре поняли: дом слишком большой.
И вот однажды, семь лет назад, гости просто не вошли в существующие в Солоновке два туристических дома — и Татьяна Чуфенева, как ее прадед, приняла их на постой и продолжает делать это до сих пор. В отличие от двух своих друзей-конкурентов «Кержацкие палати» работают круглый год.
Сердце дома
Одноэтажный, крепкий прадедушкин дом оказался внутри роскошного двухэтажного. Хотелось не только расширить строение, но сохранить и то, что было передано предками. «Здесь никто не жил 10 лет, но дом так поражал своей красотой и мощностью, что просто не поднялась рука раскатать его на дрова. Такой люди когда-то могли собрать за три-четыре дня. Мы семь лет постоянно в нем живем и до сих пор что-то делаем. Может быть, если бы были рядом знающие мастера, управились бы быстрее и больше сохранили. Как бог дал», — говорит Татьяна.
Старая часть дома — две просторные комнаты. Стены одной из них пришлось закрыть вагонкой: они не сохранились в привлекательном виде. Зато во второй темные массивные брусья на виду. И пол тоже настоящий. То есть, это действительно стесанные полубревна, сидящие в пазах. А под ними — подпол в человеческий рост для хранения запасов.
Он очень важен для дома староверов, ведь они веками сохраняют принцип пользоваться только натуральным хозяйством. «Очень мало берем из миру. Моя мама тоже в Солоновке живет, птицу выращивает, сестра говядину дает, брат — свинину. Один местный выходец из староверов доставляет масло растительное из шелушеной семечки», — рассказывает собеседница. Также в доме соблюдают пост, а во время важных праздников, например, Пасхи — вовсе не работают.
Все, что понравилось за столом, гости могут взять с собой. Разумеется, есть и свой огород, когда-то старательно вычищенный от клена. Клубнику, яблоки и прочие продукты можно брать прямо с куста.
«Вот конопля», — хозяйка дома показывает на расшитый узорами белоснежный рушник, висящий на стене. По таким вышивкам буквально можно читать историю места. Например, коноплю здесь когда-то возделывали в промышленных целях.
А вот двуглавый орел с недостающим кусочком ткани — прабабушка Федора Трофимовна не успела завершить «Падение царской власти». На тканях, как на озере Светлом, обосновались лебеди. На другой работе разместились грифоны — культурный отголосок близкого торгового пути. На соседнем рушнике зацвели васильки, которые символизируют медосбор. Староверам нельзя есть сахар, поэтому мед — их «кормилец», все консервируется на нем.
Об истории семьи рассказывает работа с многочисленными человечками — у прадеда было 13 детей. Последней в этом доме родилась бабушка Татьяны.
На главном месте — божничке — лежит рушник с соболями и веточками черемухи. «Она — дикорос. Эти растения поначалу помогали выживать переселенцам. А соболя — первое, что шло на товарообмен», — объясняет хозяйка. В этом углу любил сидеть Иосиф Лукич. Место его жены — у русской печи, которая занимала полкомнаты. От нее были набиты полати, на которых спала многочисленная ребятня.
Приятная старина
Здесь же, на первом этаже, находится большой обеденный зал и кухня для гостей. Там помощники Татьяны готовят хлеб, пироги и прочие вкусности для сельского арт-буфета — о нем расскажем чуть позже.
Этажом выше — четыре уютные гостевые комнаты. Все они — с выходом на балкон, откуда открывается вид на зеленые вершины или на Солоновку. Здесь же расположены кресла, в которые можно забраться и почитать книгу. Хозяева стараются, чтобы гости проводили как можно больше времени на свежем воздухе.
Каждая комната в доме наполнена приятными мелочами. То тут, то там стены украшают натюрморты — спелые тыквы, цветущие пионы. Это работы местной учительницы музыки, которые можно снять и приобрести или заказать. По полам разбросаны цветные половички, всюду белоснежные вязаные салфеточки, скатерти, элементы занавесок — навевают приятные детские воспоминания об отдыхе у бабушки.
Татьяна, можно сказать, собрала вокруг себя команду мастериц и умельцев. Одна ее подруга оплела зеркала в технике макраме, сделала подвесные прикроватные столики и кресло. Другая — создала кружки, плафоны и мыльницы из солоновской глины. Сосед дядя Валера вместе с хозяином дома создали многочисленные резные элементы, которые обрамляют балкон, пространство у лестницы и многие другие локации. Местный мастер изготовил узорчатую деревянную мебель. Все вместе это каким-то чудесным образом выглядит чем-то нерушимым, вечноуютным.
Это ощущение подкрепляют и многочисленные старинные вещицы, наполняющие дом. В одной из комнат стоят железные ретро-кровати на пружинах. «Некоторые гости их специально бронируют: любили отдыхать у бабушек на таких», — отмечает собеседница. Под хранение вещей оставили настоящий свадебный сундук, изготовленный в 1895 году. И тумбу, выкупленную на аукционе — она принадлежала бийской семье купцов Кузнецовых, не переживших раскулачивание.
«Часть предметов — от нашей семьи, часть кто-то принес, зная, что мы не старьевщики и не продаем ничего. Очень многое в быту используем. Каждую деталь стараемся подобрать к месту. Все удивляются, что душа есть в доме. Просто делали для себя», — улыбается Татьяна.
Самому стать частью этого антуража можно, облачившись в традиционный костюм. В доме хранятся десяток платьев от солоновской мастерицы Галины и несколько нарядов советского периода. «Сделали небольшую выставку небольшую, периодически кто-то примеряет и фотографируется у берез или картошки. А если уж совсем хочется услышать — к чему, какая деталь, и какой перед ними костюм, приглашаем Галину с ее большой коллекцией», — рассказывает собеседница.
Улучшить жизнь
Еще одно большое дело Татьяны Чуфеневой — аптека и арт-буфет «Клуб Ок».
Взялась за это не просто так: однажды в Солоновке просто стало негде купить лекарства. На улице, где в 1991 году закрылся маслосырзавод, она выкупила домик рабочих. Получив лицензию, открыла аптеку, которой теперь пользуются все жители села. «Мы просто решили, что это в наших силах», — говорит хозяйка.
А туристы могут найти в лавке местные продукты: кофе, шампуни, мыло, чаи. У самого здания выращивают лекарственные растения — иван-чай, ромашку аптечную и многое другое.
В этом же домике работает мини-салон красоты: парикмахерская и мастерская маникюра. А также арт-буфет «Клуб Ок». Это еще один социальный проект. В Солоновке нет своего Дома культуры. Например, творческим коллективам приходится заниматься в зале сельсовета. А Татьяна собрала под своей крышей рукодельниц и даже организовала мини-хор.
В арт-буфете любители творчества могут собраться, обменяться опытом и просто хорошо провести время за чашкой травяного чая с пирогом. Все стены увешаны цветными вязаными салфетками, носками, картинами — все это можно купить в качестве полезного сувенира. А после чаепития — забрать чашку из местной глины с собой.
Но и на этом Татьяна останавливаться не намерена. Она мечтает отремонтировать местный клуб, а также открыть музей, который бы отражал старообрядчество и старинную жизнь. Экспонаты уже есть — нужно найти подходящий дом и… семью.
Татьяна Чуфенева:
Это должен быть не пыльный музей, которых уже много. Он должен наглядно показывать, каким когда-то было село: старинный дом, чтобы жила семья, был приусадебный участок, хозяйство, где можно посмотреть корову, чушку, курицу. Все движется, хлеб в печке печется. А не так, чтобы поставили вещи «ходите-смотрите» — а к чему они, как применялись? Никто не видит.
Чем заняться на участке
- Попариться в баньке.
- Провести фотосессию в традиционном костюме.
- Попить чай на уютной веранде.
- Посидеть в беседке и воспользоваться мангалом.
- Дети могут поплескаться в бассейне, банном чане, поиграть в батуте, песочнице и игровой зоне.
- «Мы любим, когда у нас отдыхают семьи — поскольку у нас своих трое детей. Поэтому здесь все предназначено для них», — говорит Татьяна Чуфенева.
- Стоимость проживания для двоих — 2,5 тыс. рублей.
- Цена за услуги подбирается индивидуально — в зависимости от их объема.
Что еще можно сделать
- Посетить экскурсии: по дому, по Солоновке, образованной в 1643 году, по долине реки Солоновочка, в ущелье Щеки реки Песчаная, по красивейшему серпантину на гору Толстуха, к каменным столбам Татарника и по многим другим местам.
- Полетать на параплане.
- Продегустировать сыры на частной сыроварне.
- Порыбачить.
- Освоить макраме, лепку из глины и традиционное ткачество.
- Посетить пасеку, поспать и восстановиться в апидомике.