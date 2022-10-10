Кыргызстан — третья по количеству въезжающих россиян страна после Казахстана и Грузии. С начала года туда прибыло 184 тыс. граждан России, утверждают в Департаменте регистрации населения при Министерстве цифрового развития страны. Туда, в частности, перевезла своих сотрудников компания Apple, а в сети можно найти не один отзыв о том, что Бишкек — удобный город для релокации. Altapress.ru выяснил, что хорошего (и не очень) есть в столице Кыргызстана.

1. Бишкек — крупнейший по численности населения город в Кыргызстане — здесь живут 1 млн 89 тыс. человек. Он моложе Барнаула на целых 93 года — основан в 1823 году.

Расположен в самом центре Чуйской долины у подножия гор Кыргызского Ала-Тоо (один из горных хребтов внутреннего Тянь-Шаня). Прямо в городе открывается шикарный вид на горы.

2. Климат города резко-континентальный, прямо как в Барнауле. Вот только в столице Алтайского края среднегодовая температура на 10 градусов ниже, +2,6 (в Бишкеке — 12,2 °C).

Бишкек. СС0

Через город протекают реки Ала-Арча и Аламедин, берущие начало в южных горах, а по северной части Бишкека с востока на запад проходит Большой Чуйский Канал. И здесь тоже есть озеро Пионерское.

3. Административно Бишкек разделен на четыре района, из аналогичных барнаульским по названию — Октябрьский и Ленинский. Есть улицы с одинаковыми названиями, в основном касаемо знаменитых людей (Максима Горького, Льва Толстого, Николая Островского). А в бишкекском районе Рабочий городок есть даже Барнаульский переулок.

Современный Бишкек страдает от стихийной застройки и перенаселения: в трущобах, получивших название «Саманный пояс» проживает почти треть населения города.

4. Схожесть с Барнаулом в архитектурном выражении объясняется застройкой в годы СССР. Так, Киргизская филармония очень похожа на Алтайский краевой театр драмы.

Филармония в Бишкеке. Vmenkov by ru.wikipedia.org

А на Театральной площади фонтан совсем как на Нулевом километре в Барнауле. И кстати, в Бишкеке есть свой Нулевой километр.

Театральная площадь в Бишкеке. Shchb by ru.wikipedia.org

Здание мэрии Бишкека стилистически напоминает бывший Горный (заводской) госпиталь на Демидовской площади краевой столицы.

Мэрия Бишкека. Peter in s. by ru.wikipedia.org Демидовская площадь. Анна Зайкова

5. Русский является официальным языком. Государственный язык — кыргызский, но его знание в столице не требуется — все говорят по-русски.

Виза для граждан РФ не требуется, загранпаспорт для въезда не обязателен. Без регистрации россиянам можно находиться в Кыргызстане 30 дней. Оформить вид на жительство с правом продления можно, официально сняв жилье по договору. Средняя стоимость аренды квартиры — 40 тыс. рублей.

6. Между Барнаулом и Бишкеком курсирует автобус, правда, редко: ближайший отправится 16 октября. Билет стоит от 4,5 тыс. рублей, ехать свыше 18 часов через территорию Казахстана.

Авиабилеты дороже в разы: от 11 до 20 тыс. рублей в один конец на ближайшие две недели, туда-обратно можно взять за 38 тысяч.

7. Кыргызстан находится на втором месте в рейтинге стран с самым дешевым интернетом после Израиля (Россия на 6-м). Поэтому быть фрилансером в Бишкеке недорого. Из знакомой жителям Алтайского края мобильной связи есть билайн.

Памятник Ленину в Бишкеке. Zuber Ahmed , www.google.com/maps

8. В Кыргызстане есть внутренняя платежная карточная система Элкарт, которая напрямую связана с МИР. Банковские карты системы МИР работают даже напрямую, но есть комиссия. Валюта страны — кыргызский сом, 1,3 к 1 рублю.

9. Бишкек ― единственная столица стран Средней Азии, где сохранился большой памятник Владимиру Ленину. Правительство Кыргызстана объявило его частью истории страны и приняло специальный закон по охране.