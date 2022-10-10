1. Бишкек — крупнейший по численности населения город в Кыргызстане — здесь живут 1 млн 89 тыс. человек. Он моложе Барнаула на целых 93 года — основан в 1823 году.
Расположен в самом центре Чуйской долины у подножия гор Кыргызского Ала-Тоо (один из горных хребтов внутреннего Тянь-Шаня). Прямо в городе открывается шикарный вид на горы.
2. Климат города резко-континентальный, прямо как в Барнауле. Вот только в столице Алтайского края среднегодовая температура на 10 градусов ниже, +2,6 (в Бишкеке — 12,2 °C).
Через город протекают реки Ала-Арча и Аламедин, берущие начало в южных горах, а по северной части Бишкека с востока на запад проходит Большой Чуйский Канал. И здесь тоже есть озеро Пионерское.
3. Административно Бишкек разделен на четыре района, из аналогичных барнаульским по названию — Октябрьский и Ленинский. Есть улицы с одинаковыми названиями, в основном касаемо знаменитых людей (Максима Горького, Льва Толстого, Николая Островского). А в бишкекском районе Рабочий городок есть даже Барнаульский переулок.
Современный Бишкек страдает от стихийной застройки и перенаселения: в трущобах, получивших название «Саманный пояс» проживает почти треть населения города.
4. Схожесть с Барнаулом в архитектурном выражении объясняется застройкой в годы СССР. Так, Киргизская филармония очень похожа на Алтайский краевой театр драмы.
А на Театральной площади фонтан совсем как на Нулевом километре в Барнауле. И кстати, в Бишкеке есть свой Нулевой километр.
Здание мэрии Бишкека стилистически напоминает бывший Горный (заводской) госпиталь на Демидовской площади краевой столицы.
5. Русский является официальным языком. Государственный язык — кыргызский, но его знание в столице не требуется — все говорят по-русски.
Виза для граждан РФ не требуется, загранпаспорт для въезда не обязателен. Без регистрации россиянам можно находиться в Кыргызстане 30 дней. Оформить вид на жительство с правом продления можно, официально сняв жилье по договору. Средняя стоимость аренды квартиры — 40 тыс. рублей.
6. Между Барнаулом и Бишкеком курсирует автобус, правда, редко: ближайший отправится 16 октября. Билет стоит от 4,5 тыс. рублей, ехать свыше 18 часов через территорию Казахстана.
Авиабилеты дороже в разы: от 11 до 20 тыс. рублей в один конец на ближайшие две недели, туда-обратно можно взять за 38 тысяч.
7. Кыргызстан находится на втором месте в рейтинге стран с самым дешевым интернетом после Израиля (Россия на 6-м). Поэтому быть фрилансером в Бишкеке недорого. Из знакомой жителям Алтайского края мобильной связи есть билайн.
8. В Кыргызстане есть внутренняя платежная карточная система Элкарт, которая напрямую связана с МИР. Банковские карты системы МИР работают даже напрямую, но есть комиссия. Валюта страны — кыргызский сом, 1,3 к 1 рублю.
9. Бишкек ― единственная столица стран Средней Азии, где сохранился большой памятник Владимиру Ленину. Правительство Кыргызстана объявило его частью истории страны и приняло специальный закон по охране.